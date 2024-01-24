Турчин принял участие в совещании по обсуждению концепции развития здравоохранения Борисова

Новую поликлинику, общежитие и арендное жилье для медиков построят в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Концепцию развития здравоохранения района обсудили на рабочем совещании. Участие в нем принял и председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Цель данной концепции – повышение качества оказания первичной медицинской помощи населению. В том числе доступность амбулаторно-поликлинического обслуживания. Борисовский район – это межрайонный центр. Исходя из этой общей концепции планируются объемы необходимых вложений денежных средств и направления. Принято решение реконструировать одну из местных гостиниц под общежитие для медиков. Возведут жилье, в том числе арендное, для работников сферы. А еще в ближайшее время появятся новые объекты. Один из них – поликлиника в микрорайоне Лядище-2.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы берем типовые проекты, потому что за последние 4 года в Минской области было достаточно построено новых поликлиник. Возьмем типовой проект – то ли это будут Боровляны, Боровлянская поликлиника, то ли Несвижская, то ли строящаяся в Заславле. Мы в течение недели определимся. И в этом году ее запроектировать, и со следующего года начинается строительство поликлиники в Лядище.