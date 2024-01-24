Прямой эфир

Турчин принял участие в совещании по обсуждению концепции развития здравоохранения Борисова

24 января 2024 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новую поликлинику, общежитие и арендное жилье для медиков построят в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Концепцию развития здравоохранения района обсудили на рабочем совещании. Участие в нем принял и председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Турчин принял участие в совещании по обсуждению концепции развития здравоохранения Борисова-1

Цель данной концепции – повышение качества оказания первичной медицинской помощи населению. В том числе доступность амбулаторно-поликлинического обслуживания. Борисовский район – это межрайонный центр. Исходя из этой общей концепции планируются объемы необходимых вложений денежных средств и направления. Принято решение реконструировать одну из местных гостиниц под общежитие для медиков. Возведут жилье, в том числе арендное, для работников сферы. А еще в ближайшее время появятся новые объекты. Один из них – поликлиника в микрорайоне Лядище-2.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы берем типовые проекты, потому что за последние 4 года в Минской области было достаточно построено новых поликлиник. Возьмем типовой проект – то ли это будут Боровляны, Боровлянская поликлиника, то ли Несвижская, то ли строящаяся в Заславле. Мы в течение недели определимся. И в этом году ее запроектировать, и со следующего года начинается строительство поликлиники в Лядище.

Турчин принял участие в совещании по обсуждению концепции развития здравоохранения Борисова-4

Борисовский регион является одним из самых крупных в Минской области. В ближайшие годы система здравоохранения здесь получит значительное развитие. В том числе будет построена станция переливания крови.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Более 100 мероприятий провела Минская городская организация ветеранов за 2023 год
24 января 2024 17:41

Более 100 мероприятий провела Минская городская организация ветеранов за 2023 год

«Люди приходят, ещё и матом пошлют». Врач объяснил, почему возникает нехватка специалистов
24 января 2024 17:41

«Люди приходят, ещё и матом пошлют». Врач объяснил, почему возникает нехватка специалистов

Азарёнок: «Будет либо наше уничтожение, либо яростная борьба, в которой мы обязательно победим»
24 января 2024 17:34

Азарёнок: «Будет либо наше уничтожение, либо яростная борьба, в которой мы обязательно победим»