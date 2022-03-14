«Поставлена задача на уничтожению вооружённого формирования». В Витебской области прошли учения с боевой стрельбой

Новости Беларуси. Белорусские военные продолжают обеспечивать должный уровень боеготовности и боеспособности армии. На полигоне Лосвидо прошли учения с боевой стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взвод одного из парашютно-десантных батальонов 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провел контрольное тактическое занятие. Витебские десантники отработали борьбу с условным незаконным вооруженным формированием.

Александр Романовский, военнослужащий Сил специальных операций:

Командиру роты вчера была поставлена задача по уничтожению незаконного вооруженного формирования, сосредоточенного в определенном районе. Соответственно, командир роты принял решение силами двух взводов блокировать незаконное вооруженное формирование, третьим взводом провести налет на позиции незаконного вооруженного формирования, тем самым заставив его выйти на позиции блокирования. И с трех сторон нанести максимальное поражение противника.