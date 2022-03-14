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«Поставлена задача на уничтожению вооружённого формирования». В Витебской области прошли учения с боевой стрельбой

14 марта 2022 09:09
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Новости Беларуси. Белорусские военные продолжают обеспечивать должный уровень боеготовности и боеспособности армии. На полигоне Лосвидо прошли учения с боевой стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поставлена задача на уничтожению вооружённого формирования». В Витебской области прошли учения с боевой стрельбой-1

Взвод одного из парашютно-десантных батальонов 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провел контрольное тактическое занятие. Витебские десантники отработали борьбу с условным незаконным вооруженным формированием.

«Поставлена задача на уничтожению вооружённого формирования». В Витебской области прошли учения с боевой стрельбой-4

Александр Романовский, военнослужащий Сил специальных операций:
Командиру роты вчера была поставлена задача по уничтожению незаконного вооруженного формирования, сосредоточенного в определенном районе. Соответственно, командир роты принял решение силами двух взводов блокировать незаконное вооруженное формирование, третьим взводом провести налет на позиции незаконного вооруженного формирования, тем самым заставив его выйти на позиции блокирования. И с трех сторон нанести максимальное поражение противника.

«Поставлена задача на уничтожению вооружённого формирования». В Витебской области прошли учения с боевой стрельбой-7

Вооруженные Силы Беларуси задачи по обеспечению военной безопасности нашей страны выполняют только на своей территории. Подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации и штатно занимаются военной подготовкой.

# Военные учения # общество # Александр Романовский # Фотофакт

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