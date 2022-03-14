Лукашенко предлагает Китаю наметить дополнительные пути сотрудничества с учётом ситуации в регионе и санкций

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предлагает Китаю наметить дополнительные пути сотрудничества с учетом ситуации в регионе и санкций. Об этом Президент Беларуси заявил 14 марта на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Се Сяоюном, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В связи с теми событиями, которые складываются в нашем регионе, нам стоит кратко обсудить эту ситуацию и наметить дополнительные пути сотрудничества с Китайской Народной Республикой. При этом я хочу подчеркнуть: я не настаиваю на том, чтобы в связи с теми санкциями, которые введены против России и Беларуси, Китай нес какую-то ответственность и что-то терял.

В этой ситуации нам надо выстроить и найти ту модель взаимоотношений и сотрудничества, которая бы соответствовала интересам двух стран. Это наша цель, руководства нашей страны. Она всегда была такой. Но сейчас некоторые вещи нуждаются в конкретизации. На эту тему я и хотел бы поговорить сегодня с вами и просил бы вас донести это до руководства, председателя КНР для того, чтобы они более полно были информированы о нашей позиции и наших действиях в это непростое время в Центральноевропейском регионе.