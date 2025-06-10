Война и вещи – белорус собрал коллекцию амуниции времён ВОВ

Александр Лукашук, полифилист:

Вы знаете, наверное, с самого детства я начал собирать монеты. То есть я увлекся нумизматикой. Со временем это увлечение начало перерастать во что-то более широкое. Появлялись у меня тоже с детства военные какие-то вещи. Но, тогда этому не придавал значения. После того, как я начал увлекаться реконструкцией, все эти вещи начали доставлять мне удовольствие. То есть от их покупки, использования. Вот видите, все, что на мне – это куплено. Я его ношу на реконструкциях, то есть показываю людям. Они видят действительно те вещи, которые были в то время, а не какие-то придуманные.

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