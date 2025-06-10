Белорусские парламентарии выступили с предложением разработать законопроект о волонтёрской деятельности

Белорусские парламентарии выступили с предложением разработать законопроект о волонтерской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока же люди, решающие важные социальные задачи на добровольных началах не имеют юридически закрепленных прав и гарантий, что создает для них определенные риски, в том числе в части защиты жизни и здоровья. Это отметили участники заседания Совета Палаты представителей, на котором в план работы депутатов на следующий год включена подготовка законопроекта «О волонтерской деятельности».

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы как социально ответственное государство должны обеспечить безопасный труд тех людей, которые безвозмездно пришли на помощь людям, бескорыстно оказывали им всяческую поддержку.

Говоря о законодательных перспективах международной деятельности, депутаты подчеркнули: сегодня как никогда ощущается, что страны, которые выступают за многополярность современного мира, объединяются и их голос звучит более громко и ярко. Для белорусских парламентариев сотрудничество с зарубежными коллегами – это исключительная возможность, чтобы донести нашу позицию до мировой общественности.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас предстоят сюда визиты наших коллег из Турции, из Объединенных Арабских Эмиратов. Вы знаете, недавно состоялась в Палате представителей встреча с рядом европейских парламентариев. Мы ожидаем, что еще приедут европейские представители, а возможно и американские к нам для проведения встреч и знакомства с нашей страной.

Также буквально через несколько дней состоится очередная сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. На ней будут рассмотрены итоги первого международного патриотического форума, который прошел в Волгограде.