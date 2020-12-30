Повалены остановки, повреждены авто. Последствия непогоды в Беларуси

Новости Беларуси. Поваленные остановки, упавшие деревья и поврежденные авто – последствия непогоды устраняют в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минувшие сутки порывы ветра достигали шквалистых значений. Есть пострадавшие. По информации МЧС, 29 декабря в стране зафиксировано 163 случая падения деревьев, больше всего на севере.

В Витебском районе на некоторое время было приостановлено движение поездов. Сложные метеоусловия стали причиной нарушения в работе общественного транспорта в Могилеве. В результате налипания слоя льда на троллейбусные контактные линии на маршруты не вышли 76 троллейбусов. А в Бресте порывом ветра снесло навес остановочного пункта. Пострадали две женщины.