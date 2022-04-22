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Около 200 белорусских и российских школьников проедут по знаковым местам ВОВ. Пройдёт акция «Поезд памяти»

22 апреля 2022 06:39
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Новости Беларуси. К Форуму регионов приурочат акцию «Поезд памяти». Около 200 белорусских и российских школьников проедут по знаковым местам Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже стартовала подготовка патриотического проекта.

Около 200 белорусских и российских школьников проедут по знаковым местам ВОВ. Пройдёт акция «Поезд памяти»-1

Поезд отправится из Бреста в ночь на 22 июня и финиширует в Минске 3 июля. Во время двухнедельного путешествия школьники посетят 14 городов, познакомятся с основными вехами Великой Отечественной войны. Встретятся с ветеранами, посетят музеи, а также реконструкции военных событий.

Около 200 белорусских и российских школьников проедут по знаковым местам ВОВ. Пройдёт акция «Поезд памяти»-4

Задача проекта – не только рассказывать о войне, но и объединить молодежь двух стран.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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