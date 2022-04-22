Продолжается подготовка к Форуму регионов Беларуси и России. Встреча оргкомитета состоится в Совете Республики

Новости Беларуси. Межрегиональное сотрудничество Беларуси и России – залог успешного развития и стабильности. И Форум регионов становится уникальной площадкой, которая позволяет упростить движение навстречу друг другу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году он пройдет в очном формате в Гродно.

Сейчас продолжается работа по подготовке к форуму. Очередная встреча оргкомитета состоится 22 апреля в Совете Республики. Парламентарии обсудят содержательное наполнение секций, а также вопросы подписания договоров о сотрудничестве.