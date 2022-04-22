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Продолжается подготовка к Форуму регионов Беларуси и России. Встреча оргкомитета состоится в Совете Республики

22 апреля 2022 06:28
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Новости Беларуси. Межрегиональное сотрудничество Беларуси и России – залог успешного развития и стабильности. И Форум регионов становится уникальной площадкой, которая позволяет упростить движение навстречу друг другу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году он пройдет в очном формате в Гродно.

Сейчас продолжается работа по подготовке к форуму. Очередная встреча оргкомитета состоится 22 апреля в Совете Республики. Парламентарии обсудят содержательное наполнение секций, а также вопросы подписания договоров о сотрудничестве.

Продолжается подготовка к Форуму регионов Беларуси и России. Встреча оргкомитета состоится в Совете Республики-1

Планируется, что Форум пройдет 23-24 июня. В нем примут участие около 500 делегатов. Во время работы секций, на которые уже традиционно разбиваются участники, будут обсуждаться вопросы развития правовой базы Союзного государства, взаимодействие в агропромышленной сфере и импортозамещении, а также интеграция систем высшего образования. Всего стороны планируют подписать около 60 соглашений.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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