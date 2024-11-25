Беларусь и Пакистан участвуют в формировании нового транспортного каркаса Евразии – аналитик БИСИ

Пакистан – весьма важный, крупный и авторитетный игрок на геополитической карте планеты. И роль Исламабада в период активного и стремительного переустройства мира будет только расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судите сами. Современный Пакистан на 5-м месте в мире по количеству населения. Больше только в Индии, Китае, США и Индонезии. А 241 миллион человек лишь только в этой азиатской стране – это более половины населения всего Евросоюза. Но дело не только в размере. Пакистан как суверенное государство относительно молодо. Независимость страна обрела в 1947-м. К кому же значительную часть этого пути развивается в условиях санкционного давления. И эти обстоятельства, в том числе помогают Минску и Исламабаду говорить на одном языке. Но куда важнее то, что Беларусь и Пакистан по схожим принципом смотрят на большинство мировых проблем. А главное, мы порой одинаково видим пути их решения.

И в этом смысле весьма показательная дорога Минска и Исламабада в ШОС. Беларусь получила статус полноправного члена организации в нынешнем году, Пакистан – в 2017-м. Но у обоих государств репутация активных участников этой организации. И вот этот «единый взгляд» Минска и Исламабада на мир во многом объясняет и пул наших основных партнеров, среди которых такие геополитические тяжеловесы, как Россия и Китай. К слову, в Пекине уровень партнерства с Исламабадом, так же как и с Минском, трактуют как «всепогодное и стратегическое». И с такими государствами Беларуси, безусловно, по пути.

Однако не только геополитическое единство, но и экономический прагматизм Минск видит в партнерстве с Исламабадом. А здесь, учитывая уникальное положение Пакистана, для нас открываются весьма солидные возможности. Морские порты Пакистана смело можно назвать «воротами» на Ближний Восток, а также Центральную и Южную Азию. Это весьма значимый и перспективный логистический «узел» в этой части континента.

О выгодах этого обстоятельства и не только его говорим с аналитиком БИСИ Антоном Дударенком.

Вспомним недавнее общение нашего Президента с премьер-министром Пакистана на полях саммита ШОС в Астане. Тогда, говоря об экономике, Александр Лукашенко заявил, что пора переходить к конкретным действиям.

Какие перспективы сотрудничества?