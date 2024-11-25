Беларусь и Пакистан участвуют в формировании нового транспортного каркаса Евразии – аналитик БИСИ
Пакистан – весьма важный, крупный и авторитетный игрок на геополитической карте планеты. И роль Исламабада в период активного и стремительного переустройства мира будет только расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судите сами. Современный Пакистан на 5-м месте в мире по количеству населения. Больше только в Индии, Китае, США и Индонезии. А 241 миллион человек лишь только в этой азиатской стране – это более половины населения всего Евросоюза. Но дело не только в размере. Пакистан как суверенное государство относительно молодо. Независимость страна обрела в 1947-м. К кому же значительную часть этого пути развивается в условиях санкционного давления. И эти обстоятельства, в том числе помогают Минску и Исламабаду говорить на одном языке. Но куда важнее то, что Беларусь и Пакистан по схожим принципом смотрят на большинство мировых проблем. А главное, мы порой одинаково видим пути их решения.
И в этом смысле весьма показательная дорога Минска и Исламабада в ШОС. Беларусь получила статус полноправного члена организации в нынешнем году, Пакистан – в 2017-м. Но у обоих государств репутация активных участников этой организации. И вот этот «единый взгляд» Минска и Исламабада на мир во многом объясняет и пул наших основных партнеров, среди которых такие геополитические тяжеловесы, как Россия и Китай. К слову, в Пекине уровень партнерства с Исламабадом, так же как и с Минском, трактуют как «всепогодное и стратегическое». И с такими государствами Беларуси, безусловно, по пути.
Однако не только геополитическое единство, но и экономический прагматизм Минск видит в партнерстве с Исламабадом. А здесь, учитывая уникальное положение Пакистана, для нас открываются весьма солидные возможности. Морские порты Пакистана смело можно назвать «воротами» на Ближний Восток, а также Центральную и Южную Азию. Это весьма значимый и перспективный логистический «узел» в этой части континента.
О выгодах этого обстоятельства и не только его говорим с аналитиком БИСИ Антоном Дударенком.
Вспомним недавнее общение нашего Президента с премьер-министром Пакистана на полях саммита ШОС в Астане. Тогда, говоря об экономике, Александр Лукашенко заявил, что пора переходить к конкретным действиям.
Какие перспективы сотрудничества?
Антон Дударенок, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Здесь в первую очередь следует отметить, что мы видим рост наших отношений и в экономической сфере, и в политическом взаимодействии, и в культурно-гуманитарных связях. Если говорить об экономике, то, несмотря на достаточно скромный объем товарооборота между Беларусью и Пакистаном, мы каждый год уже начали прибавлять. Эту тенденцию надо сохранять далее. Говоря о политике, здесь в первую очередь роль играет то, что Беларусь повысила свой статус в ШОС, присоединилась к БРИКС. И это тоже позволяет нам взаимодействовать с Пакистаном не только на двустороннем уровне, что и так осуществляется, но и расширять наши контакты на площадках многосторонних.
Поможет ли взаимодействие и активность в рамках ШОС стать ближе в двустороннем формате?
Антон Дударенок:
Естественно, и у Пакистана, и у Беларуси есть достаточно глубокая и долгая история взаимоотношений в рамках Шанхайской организации сотрудничества. И вопросы безопасности как региональной, так и глобальной имеют одно из важнейших значений. С учетом того, что и Беларусь, и Пакистан сталкиваются с вызовами и угрозами именно в рамках ШОС, то здесь наше взаимодействие должно лишь укрепляться.
Какие возможности для Минска в развитии транспортного коридора «Север – Юг»?
Антон Дударенок:
В целом мы видим, что и Беларусь, и Пакистан участвуют в формировании общего нового транспортного каркаса Евразии. Беларусь с учетом современных международных реалий, Пакистан с учетом экономической конъюнктуры. Но мы видим, что тот процесс, который сейчас осенью завершился согласием Пакистана присоединиться к этому международному коридору от белорусских и российских портов через страны Центральной Азии к портам Индийского океана, мы идем одновременно. Беларусь присоединилась к нему в апреле, Пакистан – в сентябре. То есть мы движемся достаточно согласованно. С другой стороны, Пакистан – это очень важный логистический региональный хаб.
С учетом того, что он играет большую роль в восточной ветке международного транспортного коридора «Север – Юг», он играет очень важную роль в китайско-пакистанском экономическом коридоре, он играет существенное значение торгово-транспортных маршрутов из стран Центральной Азии к Индийскому океану, все это открывает для нас дополнительное окно возможностей по реализации нашего экспортного потенциала. С учетом того, что в 2024 году мы открыли для себя рынки Западной Африки, Северной Африки, Африканского рога, дополнительные новые страны. Латинская Америка тоже у нас отмечена. То есть здесь нам нужно, конечно же, диверсифицировать наши торгово-транспортные маршруты и использовать потенциал именно, в том числе южного направления.