Ей всего 7 лет, а она считает быстрее многих взрослых. Одарённая минчанка поделилась своим секретом

30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

Учиться и еще раз учиться, и при этом с малых лет. Прекрасный пример – наша следующая героиня. Дарине всего семь лет, но тому, как она считает, может позавидовать любой взрослый. Дарина пришла вместе с мамой. Они готовы показать арифметический мастер-класс. Давайте приступим.

Наталья Мискевич, директор центра развития для детей:

Давайте. Мы сейчас посчитаем однозначные. Я буду диктовать, а она будет отвечать. Если есть возможность, считайте вместе с нами. Кристина Сущеня:

Мы попробуем, но не обещаем. Наталья Мискевич:

2 + 2 + 5 - 8 + 1 + 1 + 1 - 4 + 5 + 1 - 6 + 2 + 1 - 3 + 9 - 7 + 2 + 5 - 7 + 1.

Дарина Мискевич:

Три. Наталья Мискевич:

Правильно. Мы работаем с платформой, которая помогает считать быстрее, чем произносит человек. Это гораздо легче, чем на слух воспринимать. Поехали. 3 + 1 + 5 - 9 + 8 + 1 - 7 - 1 - 1 + 2 + 5 + 2 - 8 + 1 - 2 + 5 + 2 + 2 - 2. Дарина Мискевич:

Семь. Наталья Мискевич:

Семь.

Илона Волынец, СТВ:

Мне кажется, можно смотреть бесконечно, как Дарина дирижирует. Дарина, расскажи, как у тебя это получается? Дарина Мискевич:

Иногда я считаю на физических счетах, а это воображаемые счеты. Илона Волынец:

Это ментальная арифметика. Наталья, расскажите, почему вы решили обучать ей свою дочку? Наталья Мискевич:

Она у меня третий ребенок. Ее старшие братья прошли ментальную арифметику. Я знаю, как это работает, тем более я веду ментальную арифметику уже семь лет, и у нас есть дети, которые приходят уже второе и третье поколение. Я являюсь старейшим тренером ментальной арифметики в Беларуси, поэтому уже вижу, как это работает. Самое главное – это то, что развивает мозг. Ребенок становится собранным, сконцентрированным, быстро читает (она читает быстрее всех в классе, раза в два быстрее всех быстрых детей, у нее 134 слова в минуту).

Кристина Сущеня:

То есть в будущем, получается, это обеспечивает хорошую память. А какие еще навыки с детства позволяет развить ментальная арифметика? Наталья Мискевич:

Она дает высокую концентрацию внимания и фотографическую память. В среднем фотографическая память человека – это пять (плюс-минус два) объектов. Ребенок, который учится считать двузначные, трехзначные числа, он видит 15 объектов, может двигать их на очень высокой скорости, и это дает им возможность быстро воспринимать огромное количество информации. Кристина Сущеня:

Вы меня заинтриговали двузначными числами. Давайте еще двузначные числа, может быть, покажем. Наталья Мискевич:

Поехали. 97 - 52 - 35 + 11 + 23.