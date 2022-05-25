«Кроме диплома мне больше ничего и не надо». Победитель республиканской олимпиады рассказал о своих планах на будущее

30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Илона Волынец, СТВ: Они идут вне конкурса, и им все завидуют, потому что они победители республиканских олимпиад. Иван Кулешов взял республику по химии, теперь расслабился, а тем временем его одноклассники волнуются перед ЦТ. Ваня, какие планы?

Иван Кулешов, учащийся гимназии №7 Минска, победитель республиканской олимпиады по химии: Поступить, используя только диплом II степени, который получил на республиканской олимпиаде по химии. Я буду поступать в медицинский университет, на лечебный факультет. Кроме диплома мне больше ничего и не надо.

Кристина Сущеня: Правильно. Если есть такая возможность, то почему бы и нет?

Иван Кулешов: Было интересно, хотел сходить, но такое желание почему-то пропало.

Кристина Сущеня, СТВ : Получается, будущий врач. А из любопытства ЦТ не пойдешь сдавать? Не интересно, сколько наберешь баллов?

Илона Волынец:

А когда шел на олимпиаду, это была прям цель – взять республику, чтобы потом поступать без экзаменов?

Иван Кулешов:

Конечно, такая цель была, но я прорабатывал разные варианты. Еще летом перед 11 классом я почитывал биологию и химию, если ЦТ придется сдавать. Но взятие диплома сильно облегчило жизнь.