Прямой эфир

«Кроме диплома мне больше ничего и не надо». Победитель республиканской олимпиады рассказал о своих планах на будущее

25 мая 2022 12:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе «Большой город».  

«Кроме диплома мне больше ничего и не надо». Победитель республиканской олимпиады рассказал о своих планах на будущее-1

Илона Волынец, СТВ:  
Они идут вне конкурса, и им все завидуют, потому что они победители республиканских олимпиад. Иван Кулешов взял республику по химии, теперь расслабился, а тем временем его одноклассники волнуются перед ЦТ. Ваня, какие планы?  

«Кроме диплома мне больше ничего и не надо». Победитель республиканской олимпиады рассказал о своих планах на будущее-4

Иван Кулешов, учащийся гимназии №7 Минска, победитель республиканской олимпиады по химии:  
Поступить, используя только диплом II степени, который получил на республиканской олимпиаде по химии. Я буду поступать в медицинский университет, на лечебный факультет. Кроме диплома мне больше ничего и не надо.  

«Кроме диплома мне больше ничего и не надо». Победитель республиканской олимпиады рассказал о своих планах на будущее-7

Кристина Сущеня, СТВ:  
Получается, будущий врач. А из любопытства ЦТ не пойдешь сдавать? Не интересно, сколько наберешь баллов?  

Иван Кулешов:  
Было интересно, хотел сходить, но такое желание почему-то пропало.  

Кристина Сущеня:  
Правильно. Если есть такая возможность, то почему бы и нет?  

«Кроме диплома мне больше ничего и не надо». Победитель республиканской олимпиады рассказал о своих планах на будущее-10

Илона Волынец:  
А когда шел на олимпиаду, это была прям цель – взять республику, чтобы потом поступать без экзаменов?  

Иван Кулешов:  
Конечно, такая цель была, но я прорабатывал разные варианты. Еще летом перед 11 классом я почитывал биологию и химию, если ЦТ придется сдавать. Но взятие диплома сильно облегчило жизнь.  

Ей всего 7 лет, а она считает быстрее многих взрослых. Одарённая минчанка поделилась своим секретом – подробности здесь.  

# Образование в Беларуси # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Иван Кулешов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Импортозамещение красоты. Растения для озеленения Минска будет поставлять ботанический сад
25 мая 2022 12:27

Импортозамещение красоты. Растения для озеленения Минска будет поставлять ботанический сад

«В телефоне находятся фотографии с координатами местности». Как понять, что ребёнок замешан в наркобизнесе?
25 мая 2022 12:17

«В телефоне находятся фотографии с координатами местности». Как понять, что ребёнок замешан в наркобизнесе?

Летом несовершеннолетние чаще совершают преступления. О чём нужно знать родителям?
25 мая 2022 12:15

Летом несовершеннолетние чаще совершают преступления. О чём нужно знать родителям?