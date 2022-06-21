Андрей Швед: «Задачи органов прокуратуры всегда были традиционными – это защита прав и законных интересов граждан»

Новости Беларуси. В 2022 году Генеральной прокуратуре Беларуси исполняется 100 лет. К юбилею уже запланирована масса мероприятий. Старт дали сегодня, 21 июня, торжественным гашением уникальной марки и конверта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Задачи органов прокуратуры всегда были традиционными – это защита прав и законных интересов граждан. По сути дела, за сто лет принципиально ничего не поменялось. Остались вопросы и связанные с трудовыми правовыми отношениями, земельными, семейными отношениями, но события последних лет обострили очень остро вопрос двух векторов. Первый – координирующая роль органов прокуратуры. Второй – противодействие экстремизму и отчасти терроризму в пределах нашей компетенции.