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Андрей Швед: «Задачи органов прокуратуры всегда были традиционными – это защита прав и законных интересов граждан»

21 июня 2022 10:16
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Новости Беларуси. В 2022 году Генеральной прокуратуре Беларуси исполняется 100 лет. К юбилею уже запланирована масса мероприятий. Старт дали сегодня, 21 июня, торжественным гашением уникальной марки и конверта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Швед: «Задачи органов прокуратуры всегда были традиционными – это защита прав и законных интересов граждан»-1

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:  
Задачи органов прокуратуры всегда были традиционными это защита прав и законных интересов граждан. По сути дела, за сто лет принципиально ничего не поменялось. Остались вопросы и связанные с трудовыми правовыми отношениями, земельными, семейными отношениями, но события последних лет обострили очень остро вопрос двух векторов. Первый координирующая роль органов прокуратуры. Второй – противодействие экстремизму и отчасти терроризму в пределах нашей компетенции.   

Генпрокуратуре Беларуси в 2022 году исполнится 100 лет. В честь праздника подготовлены особые марки и конверты (подробнее тут).  

# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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