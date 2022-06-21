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Генпрокуратуре Беларуси в 2022 году исполнится 100 лет. В честь праздника подготовлены особые марки и конверты

21 июня 2022 10:14
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Новости Беларуси. В 2022 году Генеральной прокуратуре Беларуси исполняется 100 лет. К юбилею уже запланирована масса мероприятий. Старт дали сегодня, 21 июня, торжественным гашением уникальной марки и конверта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Генпрокуратуре Беларуси в 2022 году исполнится 100 лет. В честь праздника подготовлены особые марки и конверты-1

Почтовый проект подготовлен в сотрудничестве с Министерством информатизации Беларуси. Художественной основой стали архивные документы и эмблема ведомства. Что касается конверта, его украшает здание, где 26 июня 1922 года началась история прокурорского надзора.  

Генпрокуратуре Беларуси в 2022 году исполнится 100 лет. В честь праздника подготовлены особые марки и конверты-4

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:  
Мы делаем так, чтобы об этих событиях знали не только внутри страны, но и 192 государства, которые входят во всемирный почтовый союз, в рамках которого данные конверты, как сегодняшний, будут иметь возможность ходить и тем самым информировать всех других людей об этом событии.  

Андрей Швед: «Задачи органов прокуратуры всегда были традиционными – это защита прав и законных интересов граждан» (здесь подробности).  

# Прокуратура Беларуси # общество # Константин Шульган # Фотофакт

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