Генпрокуратуре Беларуси в 2022 году исполнится 100 лет. В честь праздника подготовлены особые марки и конверты

Новости Беларуси. В 2022 году Генеральной прокуратуре Беларуси исполняется 100 лет. К юбилею уже запланирована масса мероприятий. Старт дали сегодня, 21 июня, торжественным гашением уникальной марки и конверта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почтовый проект подготовлен в сотрудничестве с Министерством информатизации Беларуси. Художественной основой стали архивные документы и эмблема ведомства. Что касается конверта, его украшает здание, где 26 июня 1922 года началась история прокурорского надзора.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Мы делаем так, чтобы об этих событиях знали не только внутри страны, но и 192 государства, которые входят во всемирный почтовый союз, в рамках которого данные конверты, как сегодняшний, будут иметь возможность ходить и тем самым информировать всех других людей об этом событии.