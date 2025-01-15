Генпрокурор провёл встречу со студентами и преподавателями БГУИР

О том, насколько важно проявлять активную гражданскую позицию и как не попасться на информационный крючок деструктивных сил, говорили в стенах столичного вуза. Генеральный прокурор Беларуси провел встречу со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча проходила в формате вопрос – ответ. Темы поднимались разные. Например, аудиторию интересовало, как работают экстремисты и откуда они финансируются. Кроме этого, говорили о так называемых беглых. Андрей Швед отметил, часть из них, которая обитает на Западе, давно уже хочет вернуться в Беларусь. Обсуждалась и тема геноцида белорусского народа. Студенты и преподаватели спрашивали о продвижении работы ведомства в этом направлении и какие новые факты были установлены за прошлый год. Также слушателей интересовало, с какими вопросами чаще всего граждане приходят к Генеральному прокурору на личный прием.

Андрей Швед генеральный прокурор Беларуси:

Нам необходимо как можно чаще лично встречаться. Разговаривать и доводить объективную и беспристрастную информацию опираясь на факты, на аргументы. Чтобы сами молодые люди, студенты воспринимали это, оценивали, анализировали, понимали, что действительно та информация, которая доводится в том числе и нами, должностными лицами, она абсолютно объективна и беспристрастна. Вадим Богуш, ректор БГУИР:

Есть определенные особенности этапов электоральной кампании. И получить очень профессиональные комментарии и очень профессиональный взгляд не только от представителя, а высшего должностного лица нашей страны, генерального прокурора непосредственно, очень большая для нас, с одной стороны ответственность, а с другой, большая честь.