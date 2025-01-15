Игорь Сергеенко встретился с коллективом компании мобильного оператора

Социально-экономические достижения суверенной Беларуси за прошедшее 30 лет, деятельность белорусского парламента и принятые законопроекты. С коллективом компании мобильного оператора встретился председатель Палаты Представителей Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, было отмечено, что только за период работы второй сессии принято 34 законопроекта. В том числе бюджетно-налоговый пакет на 2025 год, новая редакция закона «О ветеранах», внесены коррективы в Кодекс об образовании. Сегодня в работе находятся еще около 20 законопроектов, например, о почтовой связи, по исполнительному производству и многие другие. Игорь Сергеенко также отметил и активную международную деятельность парламента.

Александр Черняк, руководитель группы продаж компании «Мобильные телесистемы»:

Игорь Петрович всем нам напомнил о наших достижениях, о том, что нам есть чем гордиться. Рассказал, как воспитать патриота, как сохранить нам социальную справедливость. Лично я хочу, чтобы страна продолжала идти вперед, быть сильной, мощной.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня была очень интересная аудитория. Она воспринимала информацию, те материалы, которые я представил в виде кинодокументов. Две основные позиции, которые я хотел довести. Во-первых, рассказать о работе Палаты представителей, о тех законопроектах, которые мы в этом году буквально на днях принимали, над какими будем работать в ближайшее время.

Вторая составляющая – это проинформировать о текущей обстановке в Республике Беларусь, о достижениях суверенной нашей страны за 30 лет на конкретных примерах.