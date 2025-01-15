Лукашенко расширил полномочия Госинспекции охраны животного и растительного мира

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте будет задействована в обеспечении национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подписал указ, согласно которому на данную структуру возложены новые задачи, наряду с сохранением всех ранее действующих. В частности, должностные лица этой инспекции смогут проводить личный досмотр граждан и их вещей при входе на охраняемые объекты ведомства. Водители автомобилей инспекции, участвующие в пресечении противоправных деяний, наравне с инспекторским составом получат право применения и использования оружия, физической силы и спецсредств.