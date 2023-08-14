«Нравится этот бешеный темп, красивые пейзажи». Аграрии из Воложинского района рассказывают, как убирают зерно

Новости Беларуси. Аграрии Минской области намолотили миллион тонн зерна. Убрано 70 % площадей. Урожайность составляет 35 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На полях трудятся более 1 500 экипажей. В помощниках – надежные бойцы. Работают даже семьями.

Тяжелый колос – материал Влады Родовской.

Воложинский район встретил нашу съемочную группу дождем. Из-за осадков повышается влажность почвы, убирать фактически невозможно. Просто не войти. Но в хозяйстве «Агро-Дубинское» отмечают: на селе всегда много дел, независимо от сезона и погоды.