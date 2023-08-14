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«Нравится этот бешеный темп, красивые пейзажи». Аграрии из Воложинского района рассказывают, как убирают зерно

14 августа 2023 13:58
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Новости Беларуси. Аграрии Минской области намолотили миллион тонн зерна. Убрано 70 % площадей. Урожайность составляет 35 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На полях трудятся более 1 500 экипажей. В помощниках – надежные бойцы. Работают даже семьями.

Тяжелый колос – материал Влады Родовской.

Воложинский район встретил нашу съемочную группу дождем. Из-за осадков повышается влажность почвы, убирать фактически невозможно. Просто не войти. Но в хозяйстве «Агро-Дубинское» отмечают: на селе всегда много дел, независимо от сезона и погоды.

«Нравится этот бешеный темп, красивые пейзажи». Аграрии из Воложинского района рассказывают, как убирают зерно-1

Влада Родовская, корреспондент:
Несмотря на погодные условия, аграрии не привыкли терять ни минуты. Пока подсыхают зерновые, приступили к севу озимого рапса. В 2023 году он показал отличный результат – 43 центнера с гектара. Поэтому увеличили площадь, отведенную под эту культуру, – посеют 500 гектаров.

«Нравится этот бешеный темп, красивые пейзажи». Аграрии из Воложинского района рассказывают, как убирают зерно-4

Эти два агрегата работают сообща, в связке. Один подсушивает почву и подготавливает ее, другой следом сеет. Кстати, закладывают в землю гибридный сорт рапса. Он менее уязвим к переменам погоды, да и урожайность дает стабильно высокую.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Уборочная кампания # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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