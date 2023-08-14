Представители БГУ стали призёрами 30-й Международной математической олимпиады

Новости Беларуси. Громкий успех юных математиков. Представители БГУ стали призерами 30-й Международной математической олимпиады среди студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интеллектуальные соревнования проходили в Болгарии. Туда съехались около 400 представителей различных стран: от Бразилии и Австрии до Сингапура и Кипра. Необходимо было решить задачи по алгебре, геометрии, анализу и комбинаторике. Всего 10 заданий на английском языке: по пять в каждый соревновательный день. С ними успешно справились участники из Беларуси. По итогам олимпиады у студентов факультета прикладной математики и информатики БГУ две серебряные и одна золотая медаль. В командном зачете удалось занять 26 место из 72 университетов.

Алексей Гонимар, студент Белорусского государственного университета: Это мое первое участие в олимпиаде такого уровня, результатом доволен. Но можно было выступить немного лучше. Это были скорее общие знания за первый курс, я просто достаточно хорошо проходил учебную программу, занимался дополнительными задачами. Иногда ходил на кафедру за еще большим количеством дополнительных задач. И, конечно же, трехнедельные сборы перед олимпиадой.

Сергей Чернов, старший преподаватель Белорусского государственного университета:

Результат команды БГУ в виде золота и двух серебряных медалей говорит о том, что наши студенты вполне конкурентоспособны с зарубежными участниками.

Международная математическая олимпиада среди студентов университетов – одно из самых престижных соревнований по математике. Она проводится ежегодно начиная с 1994-го.