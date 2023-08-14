МВД Беларуси: правонарушений и преступлений во время II Игр стран СНГ не допущено

Новости Беларуси. На церемонии закрытия мультиспортивного форума, которая проходила на «Минск-Арене», было около 10 тысяч зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финальный день соревнования проводились на девяти площадках. По оценкам милиции, их посетили более 26 тысяч болельщиков. При такой массовости «мы делали все для комфорта, безопасности гостей и участников соревнований», – отмечают в МВД. Правонарушений и преступлений во время II Игр стран СНГ не допущено.

Александр Купченя, начальник главного управления милиции общественной безопасности МВД Беларуси:

На протяжении всего периода проведения II Игр стран СНГ сотрудники органов внутренних дел обеспечивали охрану общественного порядка на спортивных объектах в десяти городах страны. Места состязаний были заблаговременно осмотрены саперно-пиротехническими группами и взяты под круглосуточную охрану. Вход на арены был организован через КПП с досмотром граждан и их вещей. Милиционеры повсеместно оказывали практическую и консультативную помощь и содействие людям.