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МВД Беларуси: правонарушений и преступлений во время II Игр стран СНГ не допущено

14 августа 2023 13:37
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Новости Беларуси. На церемонии закрытия мультиспортивного форума, которая проходила на «Минск-Арене», было около 10 тысяч зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД Беларуси: правонарушений и преступлений во время II Игр стран СНГ не допущено-1

В финальный день соревнования проводились на девяти площадках. По оценкам милиции, их посетили более 26 тысяч болельщиков. При такой массовости «мы делали все для комфорта, безопасности гостей и участников соревнований», – отмечают в МВД. Правонарушений и преступлений во время II Игр стран СНГ не допущено.

МВД Беларуси: правонарушений и преступлений во время II Игр стран СНГ не допущено-4

Александр Купченя, начальник главного управления милиции общественной безопасности МВД Беларуси:
На протяжении всего периода проведения II Игр стран СНГ сотрудники органов внутренних дел обеспечивали охрану общественного порядка на спортивных объектах в десяти городах страны. Места состязаний были заблаговременно осмотрены саперно-пиротехническими группами и взяты под круглосуточную охрану. Вход на арены был организован через КПП с досмотром граждан и их вещей. Милиционеры повсеместно оказывали практическую и консультативную помощь и содействие людям.

МВД Беларуси: правонарушений и преступлений во время II Игр стран СНГ не допущено-7

Кроме этого, милиция повышенное внимание уделяла вопросам дорожной безопасности, наряды ДПС сопровождали организованные группы спортсменов и болельщиков.

# Игры стран СНГ # общество # Александр Купченя # Фотофакт

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