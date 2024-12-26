В Витебске прошёл новогодний праздник для детей с особенностями развития

На базе Витебского областного дворца детей и молодежи прошел областной новогодний праздник для детей с особенностями психофизического развития, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше сотни маленьких белорусов с каждого уголка Витебской области приняли участие в новогоднем представлении «Снежная королева». Ребята встретились со сказочными персонажами, которые закружили их в хороводе игр и песен. Каждый получил сладкие угощения и конечно же подарки к праздникам.

Инна Гарченок: Мы уже не первый год приходим на это мероприятие. И мы каждый год всегда с радостью окунаемся в эту атмосферу праздника, уюта. Здесь очень интересные представления всегда. Очень приятная атмосфера. Наполняешься праздником, радостью и весельем. Егор писал письмо Деду Морозу. Дед Мороз справился немножко раньше. Вот эту красивую форму он ему принес специально, чтобы мы могли ходить еще на все мероприятия. А остальные подарки, сказал, принесет потом.

Марина Федорова, директор Витебского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Новогодняя акция сегодняшняя, она уже тоже много лет при поддержке проводится Витебского отделения Белорусского детского фонда. Мы благодарны, что и родители нашли возможность приехать, потому как все-таки зима, дорога, есть дальние северные регионы, которым надо просыпаться рано. Вместе с тем, вы видели сегодня, дети с удовольствием водили хороводы, плясали, пели, что тоже радует.

Впервые в рамках елки для детей с особенностями в развитии наградили победителей и призеров областного конкурса на получение премии «Мамина забота». Он проводится уже в пятый раз, в 2024 году собрал рекордное количество заявок – более ста работ.