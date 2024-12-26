Не обошлось без стрельбы – подозреваемого в экстремизме мужчину задержали в Бресте

Неподчинение требованиям правоохранителей, попытка скрыться и причинение вреда сотрудникам при исполнении. В Бресте подозреваемого в экстремизме задерживали со стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники ГУБОПиК МВД совместно с бойцами «Шторма» вышли на белоруса, причастного к деструктивной деятельности. Автомобиль 46-летнего мужчины остановили и потребовали водителя выйти. Однако вместо этого подозреваемый сначала заперся в авто, а затем попытался скрыться.

Попытка к бегству привела к травмированию одного из правоохранителей. Действия подозреваемого представляли угрозу для окружающих, поэтому сотрудникам МВД пришлось действовать решительно.