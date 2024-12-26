Не обошлось без стрельбы – подозреваемого в экстремизме мужчину задержали в Бресте

Неподчинение требованиям правоохранителей, попытка скрыться и причинение вреда сотрудникам при исполнении. В Бресте подозреваемого в экстремизме задерживали со стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неподчинение требованиям правоохранителей, попытка скрыться и причинение вреда сотрудникам при исполнении. В Бресте подозреваемого в экстремизме задерживали со стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники ГУБОПиК МВД совместно с бойцами «Шторма» вышли на белоруса, причастного к деструктивной деятельности. Автомобиль 46-летнего мужчины остановили и потребовали водителя выйти. Однако вместо этого подозреваемый сначала заперся в авто, а затем попытался скрыться.
Попытка к бегству привела к травмированию одного из правоохранителей. Действия подозреваемого представляли угрозу для окружающих, поэтому сотрудникам МВД пришлось действовать решительно.
Александр Лаврукович, начальник 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД Беларуси:
Для пресечения противоправных действий брестчанина военнослужащие произвели выстрелы по транспортному средству, в результате чего оно было остановлено.
Напоминаем, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск при исполнении служебных обязанностей являются представителями власти и находятся под защитой государства. Посягательство на них в любых формах, а также неподчинение их законным требованиям влечет пресечение таких действий, в том числе с применением физической силы, спецсредств и оружия.
Нарушитель получил незначительные травмы, ему оказана необходимая медицинская помощь. При обыске в его жилище были обнаружены светошумовые гранаты, а также емкость с веществом, похожим на порох. В отношении жителя Бреста возбуждено уголовное дело.