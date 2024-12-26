Карпенко о марафоне «Наши дети»: это проект для решения важных социальных задач

Новогодняя атмосфера царила и в Кривичском специальном училище. Здесь живут подростки, оступившиеся в прошлом, ребята из трудных семей и сироты. Найти свой путь в жизни им помогают взрослые. Шефство над учреждением еще в 2015-м взяла Центральная избирательная комиссия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно в преддверии Нового года ее сотрудники приходят к ребятам с подарками и поздравлениями. Теплых слов и искренней заботы эти дети всегда ждут немного больше, чем другие. Сегодня для них провели яркую концертную программу. С каждым годом марафон «Наши дети» в Кривичах становится масштабнее – теперь он собирает всех учащихся близлежащих школ и даже жителей городского поселка. Для них это также хорошая возможность пообщаться с представителями власти.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

С председателем Мядельского исполкома мы обсудили вопрос, какие необходимо провести работы в учреждениях образования, которые требуются сегодня. То есть это не просто проект для создания настроения детям, это еще и решение тех важных социальных задач, которые необходимы для поселка. Для того чтобы он дальше развивался, чтобы устойчиво люди могли работать, получать заработную плату, создавать семьи, растить детей. Думаю, это самое главное.

Благотворительный марафон «Наши дети» продлится до 15 января. Его кульминацией станет новогодний праздник во Дворце Республики. Главная елка страны соберет почти 2,5 тысячи ребят со всех уголков Беларуси.