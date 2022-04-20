«Ножовку в руки, и пили». Ветеран о первом дне войны, ампутациях и жизни сейчас

Новости Беларуси. Когда началась война, Ираиде Ивановне Ивановской было 14 лет. Тогда еще девочкой она в полной мере узнала, что такое боль и страх, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сначала помогала партизанам, ведя разведку в тылу, после попала в концлагерь, где тяжело работала больше года. А когда пленных освободили, Ираида Ивановна пошла работать в военный госпиталь. И до 1945 года помогала раненым. Про историю одной судьбы – материал Анастасии Кончиц.

Геннадий Проваленок:

Все рассказы мамы, бабушки о войне мы открыв рот слушали. Нам настолько это было интересно.

Ираида Ивановская, ветеран Великой Отечественной войны:

Первый день войны начался настолько неожиданно, настолько было непонятно. Спросила у мамы: «Мама, что случилось?» И мама мне сказала: «Детка, война». И только когда на третий день сгорел наш дом, вот тогда мне стало страшно и насовсем понятно. Братья у меня ушли сразу в лес, в партизаны. И я окунулась им помогать. Стали мне записочки приходить – выполнять какое-то задание. Нужно было узнать, и в какой деревне останавливались немцы, техника. Эти коды – например, было там написано: немецкие солдаты – опята, техника – грузди. Маму мою и младшую сестру угнали в Германию. Больше года я пробыла в концлагере. А когда наша Красная Армия освободила, я нашла госпиталь, попросилась, очень просилась, очень боялась, что не возьмут.

Раненых этих привозят, обрабатываем мы этих раненых, уколы, и ноги, и ручки им отнимали. Врач-хирург сделает там наметку. И пожалуйста. Даст тебе ножовку в руки, и пили. Спали мы там по два, по три часа. Но все пережили. У всех был такая вера, что будет победа. Вот это и придавало сил. Госпиталь шел за фронтом, в Восточную Пруссию. Город такой был небольшой немецкий Хайнрихсвальде – вот там мы уже День Победы справляли.