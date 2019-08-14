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«Ножка не входила в пол-литровую банку». Грибник с 40-летним стажем рассказывает о секретах «тихой охоты»

14 августа 2019 19:42
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Новости Беларуси. В августе и в сентябре леса Минщины массово наполняются любителями «тихой охоты», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Ножка не входила в пол-литровую банку». Грибник с 40-летним стажем рассказывает о секретах «тихой охоты»-1

Грибники отмечают, что главное – процесс, в ходе которого можно насладиться запахом леса, пением птиц, теплым воздухом. В то же время вряд ли кому понравится возвращаться домой с пустой корзиной.

О том, как и где искать грибы – в репортаже Ольги Шерстнёвой.

Что взять с собой и как одеваться перед походом в лес?

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# Грибы # общество # Николай Клишевич # Фотофакт

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