«Ножка не входила в пол-литровую банку». Грибник с 40-летним стажем рассказывает о секретах «тихой охоты»

Новости Беларуси. В августе и в сентябре леса Минщины массово наполняются любителями «тихой охоты», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Грибники отмечают, что главное – процесс, в ходе которого можно насладиться запахом леса, пением птиц, теплым воздухом. В то же время вряд ли кому понравится возвращаться домой с пустой корзиной.

О том, как и где искать грибы – в репортаже Ольги Шерстнёвой.

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