Токсиколог рассказал, почему не стоит замораживать грибы

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Андрей Богдан.

Андрей Богдан, главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Фактически полезности в грибах никакой нет. Это транзитная тяжёлая пища. И все без понятия употребляют это. Мало того, что употребление массово идёт в сезонность, ещё сейчас тенденция пошла к употреблению грибов зимой, потому что люди замораживают в морозильнике и консервируют.

А это плохо?