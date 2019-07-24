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Токсиколог рассказал, почему не стоит замораживать грибы

24 июля 2019 07:54
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Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Андрей Богдан.

Андрей Богдан, главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Фактически полезности в грибах никакой нет. Это транзитная тяжёлая пища. И все без понятия употребляют это. Мало того, что употребление массово идёт в сезонность, ещё сейчас тенденция пошла к употреблению грибов зимой, потому что люди замораживают в морозильнике и консервируют.

А это плохо?

Токсиколог рассказал, почему не стоит замораживать грибы-1

Андрей Богдан:
Консервированные грибы нельзя хранить больше года. А замороженные грибы не обладают свойствами такими, которыми обладают свежие грибы. И поэтому наша рекомендация: приготавливать и употреблять в пищу именно в день сбора.

# Грибы # Здоровье # Андрей Богдан

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