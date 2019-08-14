Екатерина Шелегова: «Мы нашли способ установить контроль практически над всеми психотропными веществами, которые появляются в наркообороте»

Новости Беларуси. Гены могут рассказать и о склонности к зависимостям разного рода. В том числе, наркотической. В МВД поделились тревожными фактами о подростковой наркопреступности. Эти правонарушения уже не просто детская шалость. Они носят организованный и серийный характер. Как уберечь детей от опасного занятия, и как с такими преступлениями борются правоохранители. Об этом поговорим с гостем СТВ – заместителем начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Екатериной Шелеговой. «На сегодня 98% всех веществ у нас запрещены» Ольга Коршун, СТВ:

В СМИ время от времени просачиваются истории о том, на какие уловки идут наркоторговцы. Некоторые мамы в декрете продают наркотики, наркотики привозят на каршеринговых авто, делают закладки в общественном транспорте – уйма разных уловок. Самые разные, новые наркотики появляются очень быстро, как вы отслеживаете их появление?

Екатерина Шелегова, заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Здесь уже наработана схема не только нами, но и Государственным комитетом судебных экспертиз. Вы прекрасно знаете ту ситуацию, которая развивалась у нас, начиная с 2012 года, когда у нас неподконтрольные психотропные вещества буквально заполонили всю Республику Беларусь. Вследствие их потребления у нас погибло достаточно людей как молодого возраста, так и постарше. Тогда мы нашли способ установить контроль практически над всеми психотропными веществами, которые появляются в наркообороте.

На сегодня 98% всех веществ у нас запрещены. Даже те вещества, которые появляются у нас на территории, уже внесены в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, который утвержден Министерством здравоохранения. На сегодня могу сказать, что наша страна является уникальной и наш опыт приветствуется на международной площадке. То, что, например, появляется в обороте где-то за рубежом, наши эксперты об этом знают и устанавливают контроль над этими веществами. Порядок, механизм у нас предусмотрен в законе «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах». «Мы видим тенденцию изменения конъюнктуры наркорынка» Ольга Коршун:

Да, это передовой опыт, и мы о нем наслышаны. Но немного официальной статистики: в 2018 году выявили почти 5 тысяч наркопреступлений, пресекли 29 каналов поставок наркотиков из-за границы. Если проследить наркотрафик, какова статистика и тенденции в этом году?

Екатерина Шелегова:

Конъюнктура наркорынка начала изменяться благодаря нашему законодательству. Изначально у нас преобладали наркотики растительного происхождения – маковая солома. Как только у нас появился Декрет №1, наркосырьевая база, которая использовалась для изготовления ацетилированного опия, экстракционного опия, она начала потихонечку замещаться наркотиками синтетического происхождения. Как только появилась такая нехорошая тенденция неподконтрольных синтетических веществ, мы отреагировали законодательством и установили контроль практически над всеми синтетическими наркотиками, которые появляются в обороте. Сегодня мы видим тенденцию изменения конъюнктуры наркорынка. И преобладают при изъятии гашиш, марихуана и, если говорить о синтетических веществах, то это альфа-PVP, мефедрон, амфетамин. «Удавалось обнаруживать наркотики даже в луковой шелухе»

Ольга Коршун:

Какие самые необычные места закладок попадались на вашем профессиональном пути? Екатерина Шелегова:

Нашим сотрудникам удавалось обнаруживать наркотики даже в луковой шелухе, одежде, вымоченной в растворе героина, и совсем недавно был пример: перевозили кокаин в бутылке из-под рома. Это не говоря о тех тайниках, которые оборудуют в автомобильном средстве. Например, в бензобаке провозили крупную партию гашиша в Минске в апреле прошлого года. «Любое перемещение наркотиков через границу у нас незаконно» Ольга Коршун:

Что касается провоза наркотиков. В некоторых западных странах популярны такие презенты, в которых, например, есть лист конопли. Человек покупает это, он не собирается это употреблять по назначению, поскольку он купил это в официальном магазине, он и не думает, что таким образом осуществляет контрабанду.

Екатерина Шелегова:

Контрабанда немного другое понятие, но это действительно незаконное перемещение через государственную границу наркотических средств. Любое перемещение наркотиков через границу у нас незаконно. Как будет проходить лечение наркозависимых в экспериментальном центре реабилитации? Ольга Коршун:

Есть информация, что в МВД недавно заявили о создании экспериментального центра, который должен появиться в Минске к концу года. Там будет проходить реабилитация наркозависимых. На какой стадии сейчас создание этого центра, и действительно ли он будет эффективен?