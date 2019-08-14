Как отличить свежий мёд, и кто получил звание «Медового царя»? В Полоцке прошёл экофест

Новости Беларуси. Самый короткий из многодневных и один из самых строгих! У православных верующих начался Успенский пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В народе известный как Спасский, его исчисление идет от янтарного Медового Спаса или праздника Маковея. В этот день прихожане освящают в храме мёд, фрукты, пекут пряники и пироги с дарами от пчел. А еще принято принимать гостей и угощать их сладостями. К празднику присоединилась Анастасия Аласанья.

Если дождь настоящих пчел загоняет в ульи, то жителей Полоцка в Медовый спас не испугать даже ливнем. Сегодня люди стремились в центр города, чтобы отведать ароматного меда и запастись на зиму природным лекарством от любой хвори.

Ольга Пальмовская, работник предприятия по производству пчеловодческого инвентаря:

Перга – спрессованная пчелами пыльца. Она применяется натощак, за 30 минут до еды. Это большой комплекс витаминов, которые поднимают иммунитет, повышают обмен веществ и улучшают самочувствие.

Евгений Волков, пчеловод:

В первую очередь, мед должен пахнуть и иметь приятный аромат. Это будет говорить о его подлинности. Далее свежий мед, только что откаченный, должен хорошо тянуться, не прерываться струйкой и ложиться горочкой в баночки.

По традиции в Полоцке выбрали и «Медового царя». Почетное звание лучшего уже второй раз – у Виктора Матейко. Пчеловодством мужчина увлекся 11 лет назад. Начинал с 2-х семей, теперь у него их – 30.

Виктор Матейко, пчеловод:

Это ж не просто так. Месяц живешь, когда они роятся. Сплошняком: с утра до вечера ловишь их. Кто-то по-другому ведет хозяйство, я по старинке. При этом всем потери у меня минимальные. Где-то какие-то новшества, из журнала, из интернета, тоже все использую. Здесь всего не расскажешь, не расскажешь. Какие-то и у меня есть нюансы на пасеке, свои секреты.

Более 100 пчеловодов. Несколько тысяч литров меда. Пчелки – ряженые, вязаные и настоящие. Символична на празднике каждая деталь.

Анастасия Аласания, СТВ:

Правильные пчелы делают не только правильный мед. Они еще и хорошие агрономы. Опыляя поля, они на 30 % повышают урожайность, например, рапса или гречихи.

Медовый Спас символизирует окончание лета и начало заготовительного сезона. А ещё в этот день отмечается и великий православный праздник.

Протоиерей Владимир Ратькович, настоятель Свято-Покровского храма:

В народе называется Медовый Спас. На самом деле вспоминается праздник Христа и память о семи маккавейских мучениках. В каждом храме сегодня было богослужение и, по традиции, уже в конце службы все жители освещали мед.