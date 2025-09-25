Глава МИД Польши Радослав Сикорский хотел наградить орденом и предоставить убежище одного из подозреваемых во взрывах газопроводов «Северный поток». Речь идет о Владимире Ж., чья вовлеченность в теракт пока официально не подтверждена. Об этом пишет РИА Новости.

По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под трубопроводами заложили во время учений Baltops американские водолазы, а затем ее активировали норвежцы. Инициатором операции, по этим данным, был Джо Байден, опасавшийся отказа Германии поддержать Украину.

Взрывы прогремели 26 сентября 2022 года. Повреждения признаны обширными, сроки восстановления не определены. Москва не раз запрашивала информацию, но так и не получила ответа.

«Северный поток – 1» выведен из эксплуатации, а «Северный поток – 2» так и не был запущен. Российский представитель в ООН обвинил США и Великобританию в блокировании независимого расследования.

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