Новый сезон проекта «Минская смена»! Узнали, какие новинки подготовили в 2025-м
Внести свой вклад в развитие страны и воплотить в жизнь самые смелые инициативы. Проект «Минская смена» вновь предлагает творческой и активной молодежи Беларуси проявить свой талант. Набор участников завершен.
Чем удивит нынешний сезон, рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – замначальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета Илона Илларионова и Анастасия Самбук, победитель проекта «Минская смена» в 2024 году в номинации «Молодежная политика».
Александр Меженный, ведущий:
Расскажите, чем отличается этот год от предыдущих и какие нововведения можно наблюдать?
Илона Илларионова, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета:
В этом году мы изменили несколько положений, незначительно, но вместе с тем. Если в прошлом году все заявки мы принимали в Минском горисполкоме, то в этом году мы решили все-таки сделать по территориальному принципу. И для того чтобы и молодым людям было удобнее и чтобы кропотливый труд отбора, рассмотрения каждой заявки, к нему детальнее и пристальнее отнеслись. И вот у нас 6 февраля прошла большая презентация нашего проекта четвертого сезона, и до 8 марта мы принимали заявки.
Илона Илларионова:
Хочу отметить, что, действительно, это тот проект, которым мы живем на протяжении целого года. Он начался сейчас и, как мы предполагаем, завершится примерно в октябре 2025 года. То есть это такой большой марафон, состоящий из самых разных событий для молодежи, за период которых они и получают новые навыки, компетенции, работают над проектом вместе со своими кураторами и уже в дальнейшем презентуют готовый продукт, который будет готов для реализации на территории нашего города.
Александр Меженный:
Что касается номинаций или направлений, какие новые появились и какие из них пользуются большим спросом?
Илона Илларионова:
Направлений у нас в прошлом году было 11. На сегодня мы закрепили в нашем положении 14. Мы добавили ряд направлений, связанных с информационными технологиями, с торговлей, но здесь я хочу тоже сказать и акцентировать внимание всех на том, что если мы говорим о том, что у нас есть 14 направлений, это не говорит, что это все. Если сегодня у молодого человека появляется какая-то креативная классная идея, которая будет выходить за рамки этих направлений, то, конечно, мы возьмемся за ее реализацию и не скажем: «Нет, извините, вы нам не подходите, потому что ваш проект не в рамках наших направлений». То есть здесь рамки мы никакие абсолютно не устанавливаем: если будет какой-то проект, то введем и 15, и 16, и 17 направление.
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