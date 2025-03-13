Новый сезон проекта «Минская смена»! Узнали, какие новинки подготовили в 2025-м

Внести свой вклад в развитие страны и воплотить в жизнь самые смелые инициативы. Проект «Минская смена» вновь предлагает творческой и активной молодежи Беларуси проявить свой талант. Набор участников завершен. Чем удивит нынешний сезон, рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – замначальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета Илона Илларионова и Анастасия Самбук, победитель проекта «Минская смена» в 2024 году в номинации «Молодежная политика».

Александр Меженный, ведущий:

Расскажите, чем отличается этот год от предыдущих и какие нововведения можно наблюдать?

Илона Илларионова, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета:

В этом году мы изменили несколько положений, незначительно, но вместе с тем. Если в прошлом году все заявки мы принимали в Минском горисполкоме, то в этом году мы решили все-таки сделать по территориальному принципу. И для того чтобы и молодым людям было удобнее и чтобы кропотливый труд отбора, рассмотрения каждой заявки, к нему детальнее и пристальнее отнеслись. И вот у нас 6 февраля прошла большая презентация нашего проекта четвертого сезона, и до 8 марта мы принимали заявки.

Илона Илларионова:

Хочу отметить, что, действительно, это тот проект, которым мы живем на протяжении целого года. Он начался сейчас и, как мы предполагаем, завершится примерно в октябре 2025 года. То есть это такой большой марафон, состоящий из самых разных событий для молодежи, за период которых они и получают новые навыки, компетенции, работают над проектом вместе со своими кураторами и уже в дальнейшем презентуют готовый продукт, который будет готов для реализации на территории нашего города.