Отечественные черри! Как в минских теплицах выращивают больше 4 тыс. тонн овощей в год

Овощей много не бывает, и это правда. Огурцы, помидоры, перец, баклажаны, свежая зелень и салаты – на наших столах все это можно встретить круглый год, включая снежную зиму. И все это выращивают у нас в стране благодаря современным тепличным технологиям и выбору высокопродуктивных сортов.

Среди основных поставщиков такой продукции в столичные магазины – Минский парниково-тепличный комбинат. В последние годы объемы выпуска овощей здесь действительно увеличиваются. Расширяется и ассортимент.

Андрей Морозов, заместитель генерального директора Минского парниково-тепличного комбината:

Валовое производство Минского парниково-тепличного комбината в 2024 году составило более 4 250 тонн овощей. За 2024 год нами произведено 1,3 миллиона единиц зелени, в которых входит салат, латук, петрушка, укроп, базилик, сельдерей.

Помимо зеленой культуры, на нашем предприятии также выращиваются перец болгарский кубовидный, баклажан. Нами было выращено в том году 100 тонн баклажана. В этом году мы планируем увеличить объемы под данную культуру. Также мы увеличиваем объемы посадки под культуру перца болгарского толстостенного, кубовидного.