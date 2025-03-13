Отечественные черри! Как в минских теплицах выращивают больше 4 тыс. тонн овощей в год
Овощей много не бывает, и это правда. Огурцы, помидоры, перец, баклажаны, свежая зелень и салаты – на наших столах все это можно встретить круглый год, включая снежную зиму. И все это выращивают у нас в стране благодаря современным тепличным технологиям и выбору высокопродуктивных сортов.
Среди основных поставщиков такой продукции в столичные магазины – Минский парниково-тепличный комбинат. В последние годы объемы выпуска овощей здесь действительно увеличиваются. Расширяется и ассортимент.
Андрей Морозов, заместитель генерального директора Минского парниково-тепличного комбината:
Валовое производство Минского парниково-тепличного комбината в 2024 году составило более 4 250 тонн овощей. За 2024 год нами произведено 1,3 миллиона единиц зелени, в которых входит салат, латук, петрушка, укроп, базилик, сельдерей.
Помимо зеленой культуры, на нашем предприятии также выращиваются перец болгарский кубовидный, баклажан. Нами было выращено в том году 100 тонн баклажана. В этом году мы планируем увеличить объемы под данную культуру. Также мы увеличиваем объемы посадки под культуру перца болгарского толстостенного, кубовидного.
К весенним праздникам в розничные сети поступили отечественные помидоры черри из первого сбора урожая, выращенные на этом предприятии. Кроме того, комбинат поставляет и другие сорта томатов, начиная от сливовидного, красного, желтого, коричневого и заканчивая биф-томатом, так называемым крупноплодным кистевым.
В 2025 году объемы выросли почти вдвое благодаря проведенной здесь масштабной модернизации.
Андрей Морозов:
Мы проложили более 50 километров кабелей для обеспечения уровня досветки. Было довешено 7 200 светильников, которые позволили создать условия в данной теплице более 20 тысяч люкс – то, что необходимо культуре огурца при выращивании в межсезонный период. Также были укреплены несущие конструкции, так называемые фермы, данного сооружения, чтобы не было обрушений.
Подробности в видео.