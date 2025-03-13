В Беларуси посеяли ранние зерновые культуры на площади свыше 17 тыс. га

Лукашенко прибыл в Москву! Что обсудят лидеры Беларуси и России

Уже скоро в Кремле состоятся переговоры лидеров Беларуси и России. В центре внимания – вопросы развития стратегического партнерства. Их Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием делегаций.