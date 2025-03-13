В Беларуси посеяли ранние зерновые культуры на площади свыше 17 тыс. га

В погожие весенние дни в хозяйствах ведется весь комплекс аграрных работ. В Беларуси уже посеяли ранние зерновые культуры на площади свыше 17 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В погожие весенние дни в хозяйствах ведется весь комплекс аграрных работ. В Беларуси уже посеяли ранние зерновые культуры на площади свыше 17 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Параллельно идет вспашка почвы, подкормка озимых культур. Ежедневно на полях только центрального региона работает около 10 тысяч единиц техники. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, нынешние темпы работ по закрытию влаги на полях превышают прошлогодние.