Прямой эфир

В Беларуси посеяли ранние зерновые культуры на площади свыше 17 тыс. га

13 марта 2025 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В погожие весенние дни в хозяйствах ведется весь комплекс аграрных работ. В Беларуси уже посеяли ранние зерновые культуры на площади свыше 17 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси посеяли ранние зерновые культуры на площади свыше 17 тыс. га-2

Параллельно идет вспашка почвы, подкормка озимых культур. Ежедневно на полях только центрального региона работает около 10 тысяч единиц техники. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, нынешние темпы работ по закрытию влаги на полях превышают прошлогодние.

# Посевная кампания # Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко прибыл в Москву! Что обсудят лидеры Беларуси и России
13 марта 2025 10:33

Лукашенко прибыл в Москву! Что обсудят лидеры Беларуси и России

90-60-90 всё ещё актуально? Помощник режиссёра «Мисс Минск» о критериях отбора на конкурс
13 марта 2025 08:59

90-60-90 всё ещё актуально? Помощник режиссёра «Мисс Минск» о критериях отбора на конкурс

Существует ли «рабочая сторона»? Фотограф развеял самые популярные мифы
13 марта 2025 08:41

Существует ли «рабочая сторона»? Фотограф развеял самые популярные мифы