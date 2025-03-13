«Коллеги по Омеге» – в Беларуси запустят новый проект с целью повышения интереса к рапсовому маслу

Снижает уровень холестерина и замедляет старение. Рапсовое масло призвано занять достойное место на столах белорусов. Сегодня производством данного продукта занимаются четыре отечественных предприятия, расположенные в Минске, Гомеле, Бресте и Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рынок бутилированных растительных масел в Беларуси составляет около 60 тысяч тонн. При этом доля рапсового – всего 10-15 %. С целью повышения интереса к данному продукту уже на следующей неделе стартует новый проект «Коллеги по Омеге». Запланированы выставки и, конечно, дегустации. В течение месяца в торговых точках по всей стране пройдут масштабные мероприятия, организованные отечественными производителями. Все это направлено на то, чтобы напомнить потребителям о полезных свойствах рапсового масла.

Александра Яцкевич, начальник технологического отдела Минского маргаринового завода:

Употребляю рапсовое масло и хочу сказать, что считаю его полезным и лучшим, чем оливковое масло. Поскольку по соотношению полиненасыщенных жирных кислот – омега-3, омега-6, омега-9 – оно превосходит оливковое масло. Бытует мнение, что у подсолнуха нет такого запаха, как в рапсе, что в рапсе какой-то аромат другой. Я вам хочу сказать, что после переработки, после рафинации и дезодорации отличить подсолнух, сою или масло рапсовое практически невозможно.

Объемы производства рапсового масла отечественными предприятиями полностью удовлетворяют потребности внутреннего рынка. Что касается экспорта, то наш продукт успешно поставляется в страны как дальнего, так и ближнего зарубежья.