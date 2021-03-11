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Новый председатель Дзержинского райисполкома: будем привлекать инвесторов, основной упор на экономику

11 марта 2021 19:49
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заметная ротация в силовом блоке.  

В кадровой политике взят курс на омоложение кадров. Глава государства отметил: в руководстве страны и местных органах власти появляется все больше людей нового поколения.   

Новый председатель Дзержинского райисполкома: будем привлекать инвесторов, основной упор на экономику-1

Новые, молодые главы сегодня назначены в Ивьевский и Дзержинский райисполкомы. Ими стали Игорь Генец и Максим Лысенко.

Новый председатель Дзержинского райисполкома: будем привлекать инвесторов, основной упор на экономику-4

Максим Лысенко, председатель Дзержинского райисполкома:
Район очень непростой, но при этом он аграрно-промышленный и очень сильный. Резервы еще есть у нас – фанипольская зона свободная экономическая. Поэтому будем привлекать инвесторов, решать вопросы с инженерной инфраструктурой. Соответственно, основной упор на экономику и на улучшение качества жизни дзержинцев.  

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Игорь Генец # Максим Лысенко # Фотофакт

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