Новый председатель Дзержинского райисполкома: будем привлекать инвесторов, основной упор на экономику

В кадровой политике взят курс на омоложение кадров. Глава государства отметил: в руководстве страны и местных органах власти появляется все больше людей нового поколения.

Максим Лысенко, председатель Дзержинского райисполкома:

Район очень непростой, но при этом он аграрно-промышленный и очень сильный. Резервы еще есть у нас – фанипольская зона свободная экономическая. Поэтому будем привлекать инвесторов, решать вопросы с инженерной инфраструктурой. Соответственно, основной упор на экономику и на улучшение качества жизни дзержинцев.

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