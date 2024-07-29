Анкетирование и дегустации – как разрабатывают меню для минских школьников?

Чуть больше месяца до начала нового учебного года. Родители, как правило, делятся на два типа – одни тянут до последнего, а другие беспокоятся о том, чтобы приобрести все необходимое задолго до первого звонка. О том, где купить школьные принадлежности, подобрать комфортную, стильную одежду и не прозевать ассортимент? Чем порадуют столовые и меню, где откроются новые школы и современные классы, как получить материальную помощь, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Чем мы их [школьников – прим. ред.] будем кормить в новом сезоне? Удалось ли соблюсти баланс, который всегда очень сложно удерживать, между вкусно и полезно?
Людмила Крупская, директор Комбината школьного питания Минска:
Комбинатом школьного питания ведется постоянная работа по этому вопросу. Сегодня в разработке примерных двухнедельных рационов участвуют не только технологи комбината. Комитетом по образованию в 2023 году создана целая рабочая группа, в состав которой входят заведующие производством, которые непосредственно на пищеблоке видят настроение детей от питания. Они как никто понимают, что же будет сегодня востребовано. Конечно, для улучшения нашего питания мы будем продолжать работу по анкетированию, изучению вкусовых предпочтений наших учащихся и проведению различных дегустаций.
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