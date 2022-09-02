Новый спорткомплекс БГУФК станет ареной для Вторых игр стран СНГ. Стадион посетили Петришенко и Базанов

Новости Беларуси. Многофункциональный спортивный комплекс белорусского государственного университета физической культуры в 2023 году станет центральной ареной проведения Вторых игр стран СНГ. Спортивный мультифорум Минск примет в августе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 сентября университет получил модернизированный стадион, где состоится открытие турнира. Пока же спортивное сооружение будет служить тренировочной площадкой для студентов. Ультрасовременное покрытие для футболистов, беговые дорожки, по качеству сопоставимые с теми, которые уложены на стадионе «Динамо». В общем, все условия созданы. Теперь дело за спортсменами, от которых ждут высоких результатов.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы сейчас активно ведем подготовку ко Вторым играм стран СНГ. Этот стадион и другие инфраструктурные объекты нашего университета, других наших учебных заведений и регионов будут задействованы для проведения Вторых игр стран СНГ.

Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола:

Очень хорошее поле. Я думаю, что здесь будет для тех, кто занимается футболом, большое подспорье. Во-первых, качество. Во-вторых, я так понимаю, что Сергей Борисович сказал нам, что он хочет здесь со следующего года и вторую лигу мужскую открыть, помимо того, что есть женская команда «Динамо-БГУФК», которая тоже будет тренироваться на этой базе.