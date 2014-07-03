Новый музей Великой Отечественной войны в Минске принимает первых посетителей

Новости Беларуси. История войны – вживую. Новый музей Великой Отечественной принимает первых посетителей. Исторический объект открыли накануне. 3 июля минчане начали знакомится с экспонатами.

Площадь выставочных залов составляет 4 квадратных километра. А их хронологическая экспозиция охватывает период с 1920 по 1950 годы.

Это период начала войны, годы оккупации, освобождения и государственного строительства.

В каждом зале – электронное табло с информацией на конкретную тему. Кроме этого – 3D-проекции и интерактивные декорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Шашков, ветеран Великой Отечественной войны:

Это величайшее сооружение это память о войне чтобы каждый знал, какая это была жестокая война не на жизнь, а на смерть, но мы выдержали, победили. И сейчас у нас Минск красавец.

Посетители музея (дети):

— Мне понравилось оружие, пулеметы. Много танков самолеты были.

— Я увидел самолет и хочу стать летчиком.

Рой Фейн в музее Второй мировой впервые. По-крайней мере, белорусском. В Беларусь турист приехал из Голландии, специально к 3 июля. Говорит, таких экспозиций на его родине нет. Чтобы всё сразу: и много, и достоверно – о войне.

Рой фан Фейн, турист (Нидерланды):

Это очень большой музей в центре города. И очень современный. Мне понравился зал о битве за Минск, потому что все обычно, если говорят о войне, думают о дне победы. Или, скажем, Сталинградской битве. Но битва за ваш город была одной из самых основных. Немецкая армия здесь была уничтожена окончательно. Фашисты потеряли 3 тысячи солдат за неделю. Для меня очень важно быть здесь сегодня.

А эти парни в экспозиционных залах с профессиональным интересом. Студенты-историки не скрывают — поражены. И количеством, и качеством экспонатов. Оценить их приехали из Витебска. Осматривают самоходки.

Евгений Захаров:

Музей рассчитан не на одноразовое посещение. Это самое главное. Можно приходить несколько раз и каждый раз можно видеть что-то новое. Чего не хватает в той же Прибалтике, в Европе. Не во всех музеях это есть.

3D проекции в музее действительно поражают. На одной из них – названия сожженых белорусских деревень. Самых крупных из почти десяти тысяч. О них можно прочитать и в электронном табло. Такие стоят практически в каждом зале. Так что о прошлом здесь показывают по-современному.

Тому, как Минск отстраивали заново, посвящен целый зал. Здесь и плакаты, которые призывали всех жителей поскорее избавиться даже от ощущения немцев на белорусской земле. И предметы быта — уже то, что было создано после войны. Простые вещи, цену которых нынешнему поколению понять еще предстоит.

Юрий Митюрев:

Вчера увидел по телевизору, что его открыли. Хотел показать, что наши деды как воевали, как сражались за нашу родину, чтобы поняли, что это завоевано очень большой ценой.

Валентина Захарова, смотритель Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Народ сегодня приходит с удовольствием в большом количестве, мы даже не ожидали этого. Очень много приходят семей с детьми, особенно с маленькими.

Всего в новом здании 8 000 экспонатов.

От солдатских ложек до военных истребителей. Все они оригинальные. Некоторым скоро исполнится 100 лет. Экскурсии, если нужно, проведут и для взрослых и отдельно для детей.