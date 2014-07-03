День Независимости в Гродно: открытие участка улицы Курчатова, парад и выставка военной техники

Новости Беларуси. В Гродно торжественные мероприятия начались с открытия участка улицы Курчатова. Новая четырехполосная магистраль связала один из крупнейших микрорайонов города с центром. Теперь многочисленные автомобильные пробки в часы пик останутся в прошлом, а добраться с окраины Гродно в исторический центр можно будет за считанные минуты.

Новую дорогу горожане ждали больше 30 лет. Решение о ее строительстве было принято еще в начале 80-х годов, проходить она должна была через деревню Девятовка.

Это прототип населенного пункта, известного по знаменитому фильму «Белые Росы». Картина, кстати, снималась именно в этом месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Камко:

Я как водитель с 30-летним стажем уже долго живу в Гродно. Были пробки, очень плохо здесь проезжать. А сейчас, с появлением этой новой дороги, перекрестка, будет очень хорошо.

Николай Лагуткин, ветеран Великой Отечественной войны:

Новое поколение наших белорусов строит, улучшает благополучие, красоту нашего города в том числе, не только всей Беларуси. И на этом новом объекте мы видим следующее доказательство того, что город улучшается.

В Гродно торжества по случаю Дня Независимости и 70-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистский захватчиков развернулись в историческом центре города сразу на нескольких площадках.

Гостей праздника развлекали местные музыкальные коллективы, слова благодарности звучали в первую очередь для ветеранов.

После возложения цветов у памятника солдату освободителю в городском парке на центральной улице состоялся парад войск гродненского гарнизона. Особый восторг у публики вызвал плац концерт роты почетного караула военного факультета госуниверситета имени Янки Купалы.

Лидия Житкевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Конечно, гордость. Гордость за молодежь, за нашу страну, за любимую Беларусь.

Военные подготовили еще один сюрприз для гродненцев. На городскую площадь передислоцировались боевые бронемашины, новейшие радиоэлектронные станции и даже легендарный зенитный комплекс С-300. Все образцы техники можно было не только увидеть, но и изучить изнутри.

Татьяна Ярошук:

Очень все впечатляет, много народа, радует, что много детишек, у всех хорошее настроение, приподнятое.

Николай Панфилов, турист (Россия):

Специально приехал из Санкт-Петербурга на праздник сюда. Отличный праздник, организация очень хорошая, народ доволен. И погода способствует этому. Прекрасно все сделано.