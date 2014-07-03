День Независимости в Бресте стартовал с возложения цветов к памятнику «Освобождение» и Вечному огню в Брестской Крепости

Новости Беларуси. Официальные торжественные мероприятия в Бресте начались традиционно с возложения цветов к памятнику «Освобождение» и Вечному Огню в Брестской Крепости. Отдать дань памяти воинам-освободителям и высказать слова благодарности ветеранам собрались не только брестчане, но и многочисленные гости, сообщили в программе .

Валентина Силатьева, турист (Россия):

У нас деды, прадеды воевали в этой войне. Победа в этой войне – радость для всех. И не прийти сюда в этот день просто было невозможно.

Импровизированному концерту хора из Самары у Вечного огня подпевали все собравшиеся. Сами исполнители признаются: На святой земле Цитадели в день Освобождения не смогли сдержать нахлынувших эмоций.

Владимир Ощепков, руководитель хора «Золотая лира» (Россия):

Мы проехали уже почти всю Европу. Но у вас, в Беларуси, какая-то особая аура, какое-то внутренне состояние, что от вас уезжаешь и хочется обратно сесть и вернуться, низко вам поклониться и сказать спасибо, что вы у нас есть, спасибо, что вы наши братья, наши сестры.