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День Независимости в Бресте стартовал с возложения цветов к памятнику «Освобождение» и Вечному огню в Брестской Крепости

03 июля 2014 13:53
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Новости Беларуси. Официальные торжественные мероприятия в Бресте начались традиционно с возложения цветов к памятнику «Освобождение» и Вечному Огню в Брестской Крепости. Отдать дань памяти воинам-освободителям и высказать слова благодарности ветеранам собрались не только брестчане, но и многочисленные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Силатьева, турист (Россия):
У нас деды, прадеды воевали в этой войне. Победа в этой войне – радость для всех. И не прийти сюда в этот день просто было невозможно.

Импровизированному концерту хора из Самары у Вечного огня подпевали все собравшиеся. Сами исполнители признаются: На святой земле Цитадели в день Освобождения не смогли сдержать нахлынувших эмоций.

Владимир Ощепков, руководитель хора «Золотая лира» (Россия):
Мы проехали уже почти всю Европу. Но у вас, в Беларуси, какая-то особая аура, какое-то внутренне состояние, что от вас уезжаешь и хочется обратно сесть и вернуться, низко вам поклониться и сказать спасибо, что вы у нас есть, спасибо, что вы наши братья, наши сестры.

# общество # Праздничные даты # Фотофакт # Парад в Минске 3 июля # День Независимости 3 июля в Беларуси

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