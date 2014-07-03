Прямой эфир

Любовь Фёдоровна Липская об отце, который пропал без вести в 1943, так и не увидев дочь

03 июля 2014 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Я Липская Любовь Фёдоровна. Отец мой был военным. Брат мой старший родился в Ленинграде, а мне довелось родиться уже в Белостоке, когда наши войска освобождали Западную Беларусь.

Когда бомбили и вывозили раненых, к маме приехала старшая сестра с двумя своими детьми из России. И спросила: Вера, что это такое - раненых от вас везут что ли, или это какие-то учения?

А это была уже война. И отец сказал: Вера, по-моему, я дочь свою так и не увижу. За 3 года - ни одного письма. И когда был День Победы, мама куда-то бежала 10 км. Она была так уверена, что там ее ждет письмо от него. Но он пропал без вести в 1943 году.

Где, что и как я не знаю.

Эту историю по телефону горячей линии рассказали в рамках почти 18-часового телемарафона на СТВ, посвященного Дню Независимости Беларуси.

# общество # Телемарафон СТВ к 3 июля 2014 года # Липская Любовь

Другие новости рубрики

Все новости
День Независимости в Могилеве: концертная программ и велоконкурсы
03 июля 2014 13:47

День Независимости в Могилеве: концертная программ и велоконкурсы

Гомельчанам в День Независимости после 5-летнего перерыва вернули колесо обозрения
03 июля 2014 13:43

Гомельчанам в День Независимости после 5-летнего перерыва вернули колесо обозрения

Елена из Мстиславля рассказала о том, как родители на войне выжили, и что дед с Заслоновым служил
03 июля 2014 13:35

Елена из Мстиславля рассказала о том, как родители на войне выжили, и что дед с Заслоновым служил