В Беларуси повысят штрафы за незаконное распространение персональных данных

По мнению экспертов, нововведение поможет снизить число утечек личных данных, в том числе биометрических. Только за последние два года специалисты центра удалили более 22 миллионов записей с незаконно добытой информацией о белорусах. Также в 2024 году рассмотрят возможность составления сотрудниками центра протоколов об административной ответственности в сфере персональных данных без участия правоохранительных органов.

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси:

Сегодня центр не имеет полномочий на составление протоколов и вынужден в этих ситуациях обращаться в органы внутренних дел. У них масса задач, и для них данное направление не является профильным. И таким образом, мы видим, наделение центра правом позволит повысить эффективность в такой работе. В отношении размера штрафных санкций тоже надо работать. У нас мизерный штраф, максимальный – 50 базовых величин для юридических лиц за непринятие мер по организации обработки персональных данных. Это несоизмеримо с теми затратами, которые необходимо бизнесу понести, чтобы защитить наши с вами права.

Дискуссия касательно вопросов защиты персональных данных развернулась 25 января в Минске. К диалогу присоединились эксперты, руководители государственных органов, представители банков и бизнеса. Они обсудили актуальные проблемы и поделились лучшими практиками в области защиты личной информации граждан.