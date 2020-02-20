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Госатомнадзор начал проверку готовности БелАЭС к завозу ядерного топлива

20 февраля 2020 16:51
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Новости Беларуси. На Белорусской АЭС началась целевая проверка готовности к завозу свежего ядерного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В ее ходе будет также дана оценка соответствия принятых решений требованиям радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом. Проводит инспекцию специально сформированная группа Госатомнадзора. В соответствии с действующим законодательством проверка может длиться до 30 дней.

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# АЭС в Беларуси # общество # Сергей Савицкий

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