Госатомнадзор начал проверку готовности БелАЭС к завозу ядерного топлива

Новости Беларуси. На Белорусской АЭС началась целевая проверка готовности к завозу свежего ядерного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В ее ходе будет также дана оценка соответствия принятых решений требованиям радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом. Проводит инспекцию специально сформированная группа Госатомнадзора. В соответствии с действующим законодательством проверка может длиться до 30 дней.
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