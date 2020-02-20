Перепись одного человека обошлась в эквивалент 57 центов

Новости Беларуси. Затраты на перепись одного человека в ходе последней кампании оказались почти в три раза меньше, чем десятью годами ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокотехнологичная позиция. Как в Беларуси прошла перепись населения?

По предварительным данным в минувшем октябре каждый переписанный обошелся в эквивалент 57 центов, а в 2009-м на такое же действие было затрачено 1 доллар и 53 цента. В Белстате говорят, что такая экономия стала возможна благодаря тому, что переписчики работали безвозмездно, а также была привлечена спонсорская помощь. Таким образом доля республиканского бюджета в минувшей переписи составила всего 28,5 % против 93,5 % в 2009-м.