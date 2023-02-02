«Один район – один проект». Новое производство с упором на экспорт запустили в Лепеле

Новости Беларуси. Как вдохнуть новую жизнь в небольшие райцентры и остановить трудовую миграцию населения внутри страны? Если не панацеей, то чем еще назовешь предельно конкретное поручение Президента: в каждом районе или городе создать новые производства за счет привлечения инвестиций. Александр Лукашенко предупреждал: это станет экзаменом на своего рода профпригодность всех руководителей местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый инвестпроект на базе местного технопарка. В Бресте уже начали выполнять поручение Президента.

Привлечь инвестиции в каждый район или город – такое поручение всей местной вертикали власти давал глава государства Александр Лукашенко, посещая Миоры летом 2022 года. А о дедлайне напомнил в октябре. Трудовая миграция из регионов и торможение в развитии небольших и средних городов – причина чаще всего в недостатке вакансий. А потому новые производства нужно создавать адресно, под людей. «Не дай бог будет провален». О каких инвестпроектах говорил Президент с назначенцами 3 октября?

Иван Чуро из Лепеля покидать свой город уже не планирует, ведь пригодился там, где родился. Сегодня мастер участка металлопроката, хотя пришел устраиваться на новое предприятие обычным оператором. Руководство учло трудовой опыт. Пока в подчинении восемь человек, но скоро штат увеличится. На предприятии установят дополнительно шесть производственных линий. Соответственно, расширится и ассортимент продукции.

Иван Чуро, мастер участка металлопроката предприятия по производству стройматериалов:

Промышленность должна развиваться. Открытие предприятий – это плюс для экономики района, плюс для занятости населения. Должно работать. Если не работать, то ничего не получится.

Еще год назад это здание пустовало и его выставили на аукцион как неиспользуемый объект. Весной ушло с молотка. Российский инвестор вложил деньги в ремонт, закупил современное оборудование, и к августу запустили цех по производству строительных материалов. 80 % продукции – металлочерепица, профнастил – экспортируют. А еще это 90 новых рабочих мест.

Антон Коваленко, заместитель генерального директора предприятия по производству стройматериалов:

Еще ожидаем поставку растворо-бетонного узла, так как в Лепельском регионе на данный момент отсутствует производство бетона. Бетон у нас завозной, из соседних регионов. Поэтому и для своих целей, и для инвестпроекта, для населения, для строительства района.

Только за 2022 год Лепельский регион привлек около 83 миллионов инвестиций. Удалось реализовать сразу несколько знаковых для района проектов. Запустили зерносушилку, а также сушильный комплекс пиломатериалов. Продукция пользуется спросом в Азербайджане, Китае и Турции. В 2023 году регион планирует привлечь более 93 миллионов рублей инвестиций, которые направят на развитие социальной сферы. Уже строят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В ближайшее время приступят к возведению детского сада на 230 мест.

Оксана Терешкова, заместитель председателя Лепельского райисполкома:

Основа развития региона – это промышленный комплекс, который формирует 67 % выручки от реализации продукции. Основными точками роста в повышении эффективности работы промышленного комплекса в 2023 году будет реализация следующих инвестиционных проектов: создание современного производства изготовления шестерен с внедрением высокотехнологичного оборудования.