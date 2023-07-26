«Новый импульс в сотрудничестве». Белорусско-узбекский женский бизнес-форум пройдёт осенью

Новости Беларуси. Мы должны показать всю свою широту души и красоту страны. Такие планы озвучила Наталья Кочанова на совещании по подготовке к белорусско-узбекскому женскому бизнес-форуму. В ходе рабочей встречи участники рассмотрели программу мероприятий и организационные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двусторонние встречи состоятся в начале сентября. На белорусской земле ожидают порядка 40 бизнес-леди во главе с председателем Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Помимо дружеских отношений, стороны планируют расширить и практическое взаимодействие. В рамках двусторонних встреч обозначена работа шести тематических секций на белорусских предприятиях легкой промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и других сфер.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мы хотим показать потенциал нашей страны, хотим показать нашу страну в целом, гостеприимство наше. И, конечно, для нас очень важна экономическая составляющая, потому что нас связывают добрые отношения, многочисленные контракты, соглашения, которые действуют между нашими странами. Я думаю, что это придаст новый импульс в сотрудничестве между нашими странами.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Мы надеемся, что белорусско-узбекский форум послужит таким толчком, чтобы это все переросло в конкретные проекты. Планируется подписание конкретных договоренностей по окончании этого форума. И в общем, общение женщин с женщинами всегда полезно, мне кажется.

Предстоящий форум поспособствует еще более тесному сотрудничеству двух стран в сфере образования, медицины и промышленной области.