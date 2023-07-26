Лукашенко: в Беларуси высоко ценят дружественные отношения с Кубой

В Беларуси высоко ценят дружественные отношения с Кубой. Страна является нашим надежным союзником и последовательным партнером в Латинской Америке, отметил глава государства, направляя поздравления кубинскому лидеру и народу этой страны с Днем национального восстания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Общность взглядов на наиболее актуальные вопросы современной политики, конструктивная работа на многосторонних площадках, взаимная заинтересованность в наращивании торговых связей и реализации крупных экономических проектов – все это служит надежной основой для дальнейшего динамичного развития сотрудничества.