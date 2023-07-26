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Лукашенко: в Беларуси высоко ценят дружественные отношения с Кубой

26 июля 2023 08:35
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В Беларуси высоко ценят дружественные отношения с Кубой. Страна является нашим надежным союзником и последовательным партнером в Латинской Америке, отметил глава государства, направляя поздравления кубинскому лидеру и народу этой страны с Днем национального восстания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: в Беларуси высоко ценят дружественные отношения с Кубой-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Общность взглядов на наиболее актуальные вопросы современной политики, конструктивная работа на многосторонних площадках, взаимная заинтересованность в наращивании торговых связей и реализации крупных экономических проектов – все это служит надежной основой для дальнейшего динамичного развития сотрудничества.

Лукашенко: в Беларуси высоко ценят дружественные отношения с Кубой-4

Александр Лукашенко пожелал Мигелю Диас-Канелю Бермудесу крепкого здоровья и неисчерпаемого запаса сил для осуществления всех замыслов, а братскому кубинскому народу – счастья и благополучия.

# Беларусь-Куба # общество # Александр Лукашенко # Мигель Диас-Канель Бермудес # Фотофакт

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