В ГАИ рассказали, сколько аварий с участием мотоциклистов произошло в Минской области с начала сезона

Новости Беларуси. 50 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов произошло в Минской области с начала летнего сезона. Жертвами таких аварий стали девять человек, 49 получили травмы разной степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более чем в половине случаев виновники ДТП – водители двухколесного транспорта. Поэтому ГАИ уделяет им особое внимание. Во время рейдов инспекторы фиксируют нарушения и проводят беседы, напоминая о важности соблюдения правил дорожного движения.

Кирилл Реут, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ УВД Минского райисполкома:

Мотоциклисты являются одной из самых опасных и уязвимых участников дорожного движения, потому что чаще всего водители не замечают их либо водители мотоциклов сами пренебрегают правилами дорожного движения. Со стороны ГАИ ведется пристальное повсеместное внимание к данной категории участников дорожного движения, проверяется как исправность транспортных средств, так и наличие права на управление транспортными средствами.