Где в Беларуси учат на сушиста, кондитера и бармена? Барановичский колледж предлагает много современных специальностей

Выбор профессионального будущего – важный шаг. На рынке труда постоянно появляются новые специальности. Как не ошибиться? С такими вопросами каждый год сталкиваются абитуриенты.

Барановичский технологический колледж – одно из ведущих учебных заведений в системе потребительской кооперации и среднего специального образования Брестской области.

Елена Мостовская, директор Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза:

Мы готовы предложить выпускникам школ 9 и 11 классов обучение в нашем учреждении образования по широкому спектру специальностей, востребованных в экономике и у молодежи. Это такие специальности, как программирование, маркетинг, логистика, биотехнологии, технологии пищевых производств, кондитерского и хлебопекарного производств, производство продукции и организация общественного питания, юристы и другие специальности.

Уже в 2024 году Барановичский технологический колледж празднует свой 70-летний юбилей, за это время он зарекомендовал себя как учебное заведение с широким спектром подготовки по востребованным профессиям. Только за последние два года здесь открыто четыре новых специальности. Это производство биотехнологической продукции, операционная деятельность в логистике, маркетинговая деятельность и правоведение.

Елена Мостовская:

В учреждении образования созданы хорошие условия, достойная учебно-материальная база, два учебных корпуса, спортивный и тренажерный залы, свое кафе «Линия вкуса», общежитие, в котором предоставляются места всем нуждающимся. В учреждении образования имеется 38 специализированных кабинетов и лабораторий, они хорошо оснащены всеми необходимыми средствами обучения. Это компьютерные классы, лаборатории, которые предусмотрены учебными планами специальностей.

В колледже можно получить уникальную специальность – производство продукции и организация общественного питания, которая востребована не только в Беларуси, но и за ее пределами. На занятиях учащиеся осваивают навыки по технологии приготовления блюд как белорусской, так и мировой кухонь.

Наталья Орловская, преподаватель Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза:

Наша лаборатория оснащена современным оборудованием: пароконвекционной печью, индукционными плитами, слайсерами. Ребята получают навыки: как профессиональные, так и инновации. Мы развиваем и поддерживаем такие направления, как фигурная нарезка из овощей, плодов и фруктов – карвинг. Мы развиваемся в современных направлениях: отрабатываем и готовим блюда китайской, японской кухонь, проводим курсы по обучению. Также наши ребята могут дополнительно получать профессии бариста, бармена, сушиста. Это современные профессии на рынке труда. Кроме всего, используя современное оборудование, наши ребята осваивают новые технологии: су вид, фьюжн, приготовление блюд по технологии конфи и так далее.

В Барановичском технологическом колледже можно всесторонне реализовать свой потенциал. Здесь работает творческая мастерская, в которой учащиеся совершенствуют свои профессиональные навыки с учетом современных тенденций кондитерского искусства.

Ольга Нестер, преподаватель Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза:

В нашем колледже учащиеся получают возможность отработать и получить уникальные навыки в кондитерском искусстве, знакомятся с технологией приготовления шоколадных конфет ручной работы, разработкой рецептур зефира на основе натурального фруктово-ягодного пюре, работают над созданием композиций из изомальта карамели. Интересным направлением является сахарная и вафельная флористика. Главная гордость колледжа – это его учащиеся, которые благодаря стараниям педагогов становятся настоящими мастерами кондитерского искусства.

Максим Балабанович, учащийся Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза:

В колледже созданы очень хорошие условия для обучения, хороший преподавательский состав. Также здесь очень хорошее оснащение учебных лабораторий. Занятия проходят в интересной форме, есть множество факультативов, на которых можно изучить современные направления кондитерского искусства, например, изготовление шоколадных конфет, работа с сахарной пастой. Очень важно, что колледж предоставляет оплачиваемые места на практике, что немаловажно для большинства студентов.

В стенах учебного заведения есть специальная экспозиция, где можно увидеть работы учащихся, которые они представляли в кулинарных конкурсах и международных чемпионатах кондитерского искусства. Это всевозможные караваи, изделия из соленого теста и мастики, яркие расписные пряники, сахарная флористика и, конечно же, торты. Еще одна добрая традиция для гостей колледжа – интересная экскурсия в музей хлеба.

Егор Здитовец, учащийся Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза:

Сейчас мы находимся в экспозиции «Беларуская хата». Гости нашего музея могут видеть различные экспонаты белорусского быта, например, жернова, бойку, печь или гончарную посуду. Также в этом музее представлены изделия наших учащихся. Которые удостоены высших наград на международных конкурсах. Только в нашем колледже учащиеся проводят экскурсии. И каждый раз, когда к нам из других городов, школ приходят гости, мы всегда рады поделиться информацией об истории белорусского быта и наших достижениях.

Барановичский технологический колледж Белкоопсоюза приглашает абитуриентов получить востребованную профессию и стать высококвалифицированным специалистом, в котором нуждается система потребительской кооперации и наша страна.