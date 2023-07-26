Прямой эфир

Где в Беларуси учат на сушиста, кондитера и бармена? Барановичский колледж предлагает много современных специальностей

26 июля 2023 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Выбор профессионального будущего – важный шаг. На рынке труда постоянно появляются новые специальности. Как не ошибиться? С такими вопросами каждый год сталкиваются абитуриенты.

Где в Беларуси учат на сушиста, кондитера и бармена? Барановичский колледж предлагает много современных специальностей-1

Барановичский технологический колледж – одно из ведущих учебных заведений в системе потребительской кооперации и среднего специального образования Брестской области.

Где в Беларуси учат на сушиста, кондитера и бармена? Барановичский колледж предлагает много современных специальностей-4

Елена Мостовская, директор Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза:
Мы готовы предложить выпускникам школ 9 и 11 классов обучение в нашем учреждении образования по широкому спектру специальностей, востребованных в экономике и у молодежи. Это такие специальности, как программирование, маркетинг, логистика, биотехнологии, технологии пищевых производств, кондитерского и хлебопекарного производств, производство продукции и организация общественного питания, юристы и другие специальности.

Где в Беларуси учат на сушиста, кондитера и бармена? Барановичский колледж предлагает много современных специальностей-7

Уже в 2024 году Барановичский технологический колледж празднует свой 70-летний юбилей, за это время он зарекомендовал себя как учебное заведение с широким спектром подготовки по востребованным профессиям. Только за последние два года здесь открыто четыре новых специальности. Это производство биотехнологической продукции, операционная деятельность в логистике, маркетинговая деятельность и правоведение.

Где в Беларуси учат на сушиста, кондитера и бармена? Барановичский колледж предлагает много современных специальностей-10

Елена Мостовская:
В учреждении образования созданы хорошие условия, достойная учебно-материальная база, два учебных корпуса, спортивный и тренажерный залы, свое кафе «Линия вкуса», общежитие, в котором предоставляются места всем нуждающимся. В учреждении образования имеется 38 специализированных кабинетов и лабораторий, они хорошо оснащены всеми необходимыми средствами обучения. Это компьютерные классы, лаборатории, которые предусмотрены учебными планами специальностей.

Где в Беларуси учат на сушиста, кондитера и бармена? Барановичский колледж предлагает много современных специальностей-13

В колледже можно получить уникальную специальность – производство продукции и организация общественного питания, которая востребована не только в Беларуси, но и за ее пределами. На занятиях учащиеся осваивают навыки по технологии приготовления блюд как белорусской, так и мировой кухонь.

Где в Беларуси учат на сушиста, кондитера и бармена? Барановичский колледж предлагает много современных специальностей-16

Наталья Орловская, преподаватель Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза:
Наша лаборатория оснащена современным оборудованием: пароконвекционной печью, индукционными плитами, слайсерами. Ребята получают навыки: как профессиональные, так и инновации. Мы развиваем и поддерживаем такие направления, как фигурная нарезка из овощей, плодов и фруктов – карвинг. Мы развиваемся в современных направлениях: отрабатываем и готовим блюда китайской, японской кухонь, проводим курсы по обучению. Также наши ребята могут дополнительно получать профессии бариста, бармена, сушиста. Это современные профессии на рынке труда. Кроме всего, используя современное оборудование, наши ребята осваивают новые технологии: су вид, фьюжн, приготовление блюд по технологии конфи и так далее.

Где в Беларуси учат на сушиста, кондитера и бармена? Барановичский колледж предлагает много современных специальностей-19

В Барановичском технологическом колледже можно всесторонне реализовать свой потенциал. Здесь работает творческая мастерская, в которой учащиеся совершенствуют свои профессиональные навыки с учетом современных тенденций кондитерского искусства.

Где в Беларуси учат на сушиста, кондитера и бармена? Барановичский колледж предлагает много современных специальностей-22

Ольга Нестер, преподаватель Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза:
В нашем колледже учащиеся получают возможность отработать и получить уникальные навыки в кондитерском искусстве, знакомятся с технологией приготовления шоколадных конфет ручной работы, разработкой рецептур зефира на основе натурального фруктово-ягодного пюре, работают над созданием композиций из изомальта карамели. Интересным направлением является сахарная и вафельная флористика.

Главная гордость колледжа – это его учащиеся, которые благодаря стараниям педагогов становятся настоящими мастерами кондитерского искусства.

Где в Беларуси учат на сушиста, кондитера и бармена? Барановичский колледж предлагает много современных специальностей-25

Максим Балабанович, учащийся Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза:
В колледже созданы очень хорошие условия для обучения, хороший преподавательский состав. Также здесь очень хорошее оснащение учебных лабораторий. Занятия проходят в интересной форме, есть множество факультативов, на которых можно изучить современные направления кондитерского искусства, например, изготовление шоколадных конфет, работа с сахарной пастой. Очень важно, что колледж предоставляет оплачиваемые места на практике, что немаловажно для большинства студентов.

Где в Беларуси учат на сушиста, кондитера и бармена? Барановичский колледж предлагает много современных специальностей-28

В стенах учебного заведения есть специальная экспозиция, где можно увидеть работы учащихся, которые они представляли в кулинарных конкурсах и международных чемпионатах кондитерского искусства. Это всевозможные караваи, изделия из соленого теста и мастики, яркие расписные пряники, сахарная флористика и, конечно же, торты. Еще одна добрая традиция для гостей колледжа – интересная экскурсия в музей хлеба.

Где в Беларуси учат на сушиста, кондитера и бармена? Барановичский колледж предлагает много современных специальностей-31

Егор Здитовец, учащийся Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза:
Сейчас мы находимся в экспозиции «Беларуская хата». Гости нашего музея могут видеть различные экспонаты белорусского быта, например, жернова, бойку, печь или гончарную посуду. Также в этом музее представлены изделия наших учащихся. Которые удостоены высших наград на международных конкурсах. Только в нашем колледже учащиеся проводят экскурсии. И каждый раз, когда к нам из других городов, школ приходят гости, мы всегда рады поделиться информацией об истории белорусского быта и наших достижениях.

Где в Беларуси учат на сушиста, кондитера и бармена? Барановичский колледж предлагает много современных специальностей-34

Барановичский технологический колледж Белкоопсоюза приглашает абитуриентов получить востребованную профессию и стать высококвалифицированным специалистом, в котором нуждается система потребительской кооперации и наша страна.

Где в Беларуси учат на сушиста, кондитера и бармена? Барановичский колледж предлагает много современных специальностей-37

Елена Мостовская:
Приглашаем вас в учреждение образования «Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза, если вы цените условия обучения и качество образования, которое проверено временем.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Наталья Орловская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: в Беларуси высоко ценят дружественные отношения с Кубой
26 июля 2023 08:35

Лукашенко: в Беларуси высоко ценят дружественные отношения с Кубой

В ГАИ рассказали, сколько аварий с участием мотоциклистов произошло в Минской области с начала сезона
26 июля 2023 08:14

В ГАИ рассказали, сколько аварий с участием мотоциклистов произошло в Минской области с начала сезона

Первый автомобиль под собственным брендом выпустил завод «БЕЛДЖИ»
26 июля 2023 07:55

Первый автомобиль под собственным брендом выпустил завод «БЕЛДЖИ»