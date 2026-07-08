Новости по тегу #Александра Мелех

О новой композиции, творчестве и вдохновении поговорили с гостьей программы «Новое утро».
«Свое желание я не скажу, потому что оно не сбудется».
«Я в восторге от клипа, в восторге от съемки. Огромное спасибо режиссеру, это Алексей Польгуев, за то, что он сделал такую картинку классную».
«У нас пройдет все плохое, будет только любовь, причем вселенская».
Музыкальный подарок белорусам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню Независимости Беларуси. Музыкальная медиакомпания представляет песню и клип «Время новых побед».
22 и 23 ноября эстафету принимает Могилев. Гости праздника вновь смогут погрузиться в атмосферу единства через разнообразные активности.
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