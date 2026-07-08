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Новости по тегу #Александра Мелех

«Ягоды в ладошке» – певица Александра Мелех представила летний хит
08 июля 2026 07:53

«Ягоды в ладошке» – певица Александра Мелех представила летний хит

Будет много новых песен! Певица Александра Мелех поделилась творческими планами на 2026-й
31 декабря 2025 10:28

Будет много новых песен! Певица Александра Мелех поделилась творческими планами на 2026-й

Новый хит от Александры Мелех – «Ворожила»! Певица рассказала, как проходили съёмки клипа
02 октября 2025 11:57

Новый хит от Александры Мелех – «Ворожила»! Певица рассказала, как проходили съёмки клипа

«Эта песня о красивой любви». Александра Мелех и Евгений Ермолкович представили новую композицию
30 июня 2025 11:13

«Эта песня о красивой любви». Александра Мелех и Евгений Ермолкович представили новую композицию

«Её смогут исполнять все артисты». Музыкальная медиакомпания презентовала песню и клип «Время новых побед»
18 июня 2025 12:05

«Её смогут исполнять все артисты». Музыкальная медиакомпания презентовала песню и клип «Время новых побед»

«Марафон единства» едет в Могилёв. Артисты рассказали, чем удивят публику
21 ноября 2024 09:34

«Марафон единства» едет в Могилёв. Артисты рассказали, чем удивят публику

У белорусской певицы Александры Мелех вышел клип «Твой Новый год». Вот как его снимали
27 декабря 2023 08:50

У белорусской певицы Александры Мелех вышел клип «Твой Новый год». Вот как его снимали

«Хочется дальше развиваться в народном направлении». Поговорили с участницей группы AURA о новой песне
18 октября 2022 14:38

«Хочется дальше развиваться в народном направлении». Поговорили с участницей группы AURA о новой песне