Новый гуманитарный проект в Смолевичах. Где помогают и обучают родственников людей с заболеваниями?
Новости Беларуси. В Смолевичском территориальном центре социального обслуживания населения запустили новый гуманитарный проект – «Школа помощника», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обучающий курс нацелен на людей, имеющих родственников с различными заболеваниями. Тренинги позволяют научиться правильно ухаживать за каждым в домашних условиях.
В Смолевичском территориальном центре социального обслуживания населения развивают несколько гуманитарных проектов. Одна из новинок – «Школа помощника». Это специальный курс для людей, у которых есть родственники с какими-либо заболеваниями. В числе учеников и Жанна Станкевич.
Жанна Станкевич:
Мать моего мужа уже очень пожилая. Она и так была инвалид первой группы, потому и обратились в центр, чтобы нас обучили.
Подробности в видеоматериале.