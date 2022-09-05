Прямой эфир

Новый гуманитарный проект в Смолевичах. Где помогают и обучают родственников людей с заболеваниями?

05 сентября 2022 15:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Смолевичском территориальном центре социального обслуживания населения запустили новый гуманитарный проект – «Школа помощника», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обучающий курс нацелен на людей, имеющих родственников с различными заболеваниями. Тренинги позволяют научиться правильно ухаживать за каждым в домашних условиях.

Новый гуманитарный проект в Смолевичах. Где помогают и обучают родственников людей с заболеваниями?-1

В Смолевичском территориальном центре социального обслуживания населения развивают несколько гуманитарных проектов. Одна из новинок – «Школа помощника». Это специальный курс для людей, у которых есть родственники с какими-либо заболеваниями. В числе учеников и Жанна Станкевич.

Новый гуманитарный проект в Смолевичах. Где помогают и обучают родственников людей с заболеваниями?-4

Жанна Станкевич:
Мать моего мужа уже очень пожилая. Она и так была инвалид первой группы, потому и обратились в центр, чтобы нас обучили.

Подробности в видеоматериале.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Жанна Станкевич # Анна Куртасова # Анжела Доненко # Анастасия Бутор # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин: у нас отдыхают в санаториях, а в США едут «лечиться» в штаты, где легализованы нужные вам наркотики
05 сентября 2022 15:40

Лазуткин: у нас отдыхают в санаториях, а в США едут «лечиться» в штаты, где легализованы нужные вам наркотики

«Ювелирная работа». Как в Беларуси из новичков растят чемпионов ракетомодельного спорта?
05 сентября 2022 15:29

«Ювелирная работа». Как в Беларуси из новичков растят чемпионов ракетомодельного спорта?

Спортивной арене уготована великая судьба. Почему минчане полюбили стадион «Динамо» с момента открытия?
05 сентября 2022 15:19

Спортивной арене уготована великая судьба. Почему минчане полюбили стадион «Динамо» с момента открытия?