Новый гуманитарный проект в Смолевичах. Где помогают и обучают родственников людей с заболеваниями?

Новости Беларуси. В Смолевичском территориальном центре социального обслуживания населения запустили новый гуманитарный проект – «Школа помощника», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обучающий курс нацелен на людей, имеющих родственников с различными заболеваниями. Тренинги позволяют научиться правильно ухаживать за каждым в домашних условиях.

В Смолевичском территориальном центре социального обслуживания населения развивают несколько гуманитарных проектов. Одна из новинок – «Школа помощника». Это специальный курс для людей, у которых есть родственники с какими-либо заболеваниями. В числе учеников и Жанна Станкевич.