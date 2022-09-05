Лазуткин: у нас отдыхают в санаториях, а в США едут «лечиться» в штаты, где легализованы нужные вам наркотики

Мировая эпидемическая обстановка в июле-августе оставалась сложной, а к началу сентября количество зафиксированных случаев коронавируса за весь период пандемии достигло более 600 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит, с февраля 2020 года ковидом переболел почти каждый десятый житель планеты. Два года спустя можно уверенно сказать, что коронавирус не привел ни к смене приоритетов в западной политике, ни к заморозке военных конфликтов, ни к модернизации западных систем здравоохранения, ни к сплочению стран перед лицом общей угрозы. Деньги по-прежнему вкладывают в вооружение, а не в медицину. О том, какие внутренние противоречия это порождает в западном обществе, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы можете подумать, эта девушка делает зарядку, тянется к носкам. Но нет, это не физкультура, а эффект от употребления героина. В таком положении можно находиться часами, мышцы становятся как резина. Это штат Пенсильвания, город Филадельфия, район Кенсингтон. Как его называют в США, самый крупный открытый рынок наркотиков. Люди приезжают из других городов, пополняют местный контингент, живут на улицах, становятся бомжами, а потом умирают. Но как они туда попали? Можно подумать, они какие-то плохие, слабые. Однако в любой стране люди плюс-минус одинаковые, и не стоит считать, что у вас есть сила воли, а у них нет, и поэтому они зависимы и живут на улице.

Андрей Лазуткин:

Разница в другом – в системе здравоохранения США. Она является страховой, и там не Минздрав решает, по какому протоколу вас лечить, а рынок фармацевтики влияет на лечение, чтобы оно окупало страховку. К примеру, лечить от коронавируса невыгодно. От него нет специального лекарства, которое можно продавать, последствия тяжелые, а смертность высокая, то есть для страховой медицины это прямые убытки. Поэтому лечат на улице в палатке с помощью военных. Зато выгодно лечить, например, от депрессии, чтобы вам выписали препараты, которые вы будете покупать и принимать каждый день. В среднем, по разным штатам около 13 % населения постоянно принимают антидепрессанты рецептурно, на всю страну это примерно 30 миллионов человек. По сути, это легальный рынок наркотиков.

Антидепрессанты вызывают такое же привыкание, их пьют годами. А если вдруг прекратить прием, наступает синдром отмены, ломка и та самая депрессия, от которой вас якобы лечат. Вот это пример правильной медицины, когда вы сами постоянно заносите деньги фармкомпаниям. Но конкуренцию на рынке никто не отменял – есть фармакология, типа валиума. А есть обычная анаша, которую не так давно стали назначать по медицинским показаниям. Это еще не свободный оборот (хотя есть и такие штаты), но оборот по рецепту врача. Вы приходите, платите, говорите, что вам тревожно и плохо, а врач выписывает рецепт на наркотик. Понятно, он в доле с компанией, которая производит сырье, все довольны, но к медицине это не имеет никакого отношения.

Андрей Лазуткин:

Более того, вся их система так устроена. Например, вы ломаете ногу или вам делают операцию по страховке, а потом прописывают опиаты как обезболивающее. Но не для того, чтобы нога не болела, а чтобы подсадить на постоянную покупку препарата. И там, где у нас можно выпить анальгин и потерпеть, пропишут средство на основе опиатов, которое будет дороже и потом вызовет привыкание. А в каждом штате свои законы – где-то оборот ограничен, а где-то нет. И возникает так называемый медицинский туризм – это не как у нас, когда едут отдыхать в санаторий, а когда едут «лечиться» в те штаты, где легализованы нужные вам группы наркотиков. Ну а кроме рынка легальных препаратов никуда не делась и обычная наркопреступность, продажа на улице. Более того, за счет конкуренции с медиками цены все время падают, то есть падает качество наркотиков и растет их тяжесть.

Андрей Лазуткин:

Вот здесь, на видео, прямо на улице инъекционно употребляют героин, как в СНГ в 1990-е. Хотя в США выше уровень жизни. То есть не бедность, как у нас, а именно широкое использование опиатов в медицине привело страну к спросу на героин. И появились такие места, как этот замечательный Кенсингтон. А есть еще вопросы морали. Наверное, вы думаете, это какая-то оперативная съемка. Нет, это канал на YouTube, который ведет местный блогер. Он ездит на авто и ежедневно снимает быт наркоманов, как они спят на кучах мусора, конфликтуют, покупают наркотики. А американский зритель на это смотрит, как в зоопарке – там миллионы просмотров. То есть когда с проблемой невозможно бороться, ее надо локализовать в одном месте, а потом сделать нормой и частью культуры. И назвать это свободой выбора. У нас демократия, индивидуализм, свобода – вот они хотят так жить, и мы им не мешаем. А то, что мы сами толкаем людей на этот путь, чтобы фармкомпании зарабатывали деньги, – о таком обычно не говорят.

Андрей Лазуткин:

Но вы можете спросить: Штаты ведь богатая страна, почему не навести порядок в таких районах, застроить их, подлечить людей, создать условия? Но за какие деньги? Дело в том, что да, доллары они печатают, но доллар нельзя вбрасывать в собственную экономику, иначе это вызовет инфляцию. Они это делали только один раз, во время ковида, и инфляция сразу прыгнула до 9 %. Обычно напечатанные доллары они скидывают на внешний контур, в третьи страны. Там они тоже обесцениваются, но гораздо медленнее. И получается, у них всегда есть бумага, которую можно раздать туземцам и потратить на цветные революции, но нет денег в бюджетах конкретных штатов, чтобы заниматься внутренними проблемами. Сюда же идут и вопросы образования. Если ваш ребенок в США ходит в обычную государственную школу для всех – Public school, то готовят его не к приему в вуз и не к получению профессии, а просто адаптируют к обществу, чтобы умел посчитать деньги, знал, что такое контрацепция, сколько есть полов и другие полезные навыки. Да, есть и хорошие государственные школы, но в США такая система, что их содержат с налогов на недвижимость конкретного района. То есть в дорогом районе и школа будет получше, но только вас туда не пустят, если вы не собственник. А если вы из бедного района, добро пожаловать к чернокожим и мексиканским братьям, которые еще и продают друг другу наркотики, именно поэтому там дежурят наряды и досматривают на входе. И многие в США отдают детей в частные школы. Это дешевле, чем покупать жилье в дорогом районе и ходить в хорошую государственную школу. То есть формально вроде бы все равны. Но на деле нет, и система устроена так, чтобы в ней изначально формировались закрытые группы, куда вас не пускают. И это не только в Штатах, но в любой стране Западной Европы.

Андрей Лазуткин:

После 2020 года для многих стало открытием, что и русские, и белорусы, и украинцы – это одинаково люди второго сорта в ЕС. Даже если вы работаете врачом, есть просто доктор, а есть «русский доктор из Восточной Европы». Это вы. Это означает, что лечить вы будете хуже, беднее, проще, даже если вы хороший специалист. И коренной житель к вам не пойдет, будете обслуживать таких же эмигрантов. И вы можете спросить: причем здесь мы? Так вот Россия проводит военную операцию не для того, чтобы взять под контроль сырьевые районы Украины, более важная цель – поломать мировые схемы в расчетах долларами за сырье. В идеале расчет будет за национальные валюты других стран или за рубли. Это сильно, но, конечно, не полностью сократит спрос на доллар и зону его обращения. И те деньги, которые выпадут из оборота, потекут обратно в США, что вызовет там инфляцию и внутренний кризис.